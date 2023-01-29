奏响中国经济“春之曲”
2023年01月29日08:42 | 来源：新华社
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多个旅游景点“人从众”，春节档电影票房突破60亿元，不少餐饮门店重现排队叫号……刚刚过去的春节假期，全国线上线下需求同步提振，假日经济红红火火。人们在感受浓浓年味之余，也愈发坚定信心：只要尽最大努力、干出更大实效，中国经济这艘巨轮一定能劈波斩浪、行稳致远。
坚定信心从何而来？需要看到，我国拥有社会主义市场经济的体制优势，超大规模市场的需求优势，产业体系配套完善的供给优势，勤劳智慧的广大劳动者和企业家等人力优势。这些战略性有利条件和发展优势，不会因经济数据短期波动而改变。
中国经济遭遇多次“压力测试”，在党中央的坚强领导下，中国不仅稳住经济大盘，保持产业链供应链基本稳定，还在新能源、电动汽车等新兴产业领域实现了新突破、迈上了新台阶。这种“走上坡路、开顶风船”的表现，充分证明了中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，中国完全有条件、有能力战胜困难挑战，赢得长远发展。
当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。直面问题矛盾，从中央到地方，出台了一系列政策举措，解痛点、疏堵点、破难点。比如制定普惠性政策给市场主体减税降费、纾困解难，出台升级版优化营商环境方案让企业心无旁骛谋发展，大力支持科技创新培育新增长点。随着改革创新的活力加速释放，干事创业的激情也在涌动澎湃。
在中国传统文化中，兔子是活力和机敏的象征。只要大家同心同向，以奋发有为的精神状态把经济发展的战略蓝图变成“施工图”“实景画”，就一定能够奏响中国经济“春之曲”。 （记者何欣荣）新华社北京1月28日电
(责编：王震、陈键)
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