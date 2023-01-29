春节期间全国日均41万人次出入境
2023年01月29日08:44 | 来源：新华社
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原标题：春节期间全国日均41万人次出入境
新华社北京1月28日电（记者任沁沁）记者28日从国家移民管理局获悉，春节期间，全国移民管理机构共查验出入境人员287.7万人次，日均41万人次，较去年春节同期（2022年1月31日至2月6日）增长120.5%。
其中，入境143.4万人次，较去年春节同期增长123.2%；出境144.3万人次，较去年春节同期增长117.8%。查验出入境交通运输工具13.6万架（艘、列、辆）次，较去年春节同期增长66.1%。
(责编：王震、陈键)
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