新华社哈尔滨电(记者强勇、黄腾、戴锦镕)冰雪游持续升温、工厂里生产火热、黑土地蓄力迎春……记者春节期间走访黑龙江多地，看见一片“冬忙”场景，老工业基地振兴的马达加速起来。

黑龙江近日出台《关于促进全省经济运行整体好转的若干政策措施》，从推进项目复工复产和企业达产增产、加大促消费力度等方面推出20条举措，推动经济全面恢复增长。

冰雪旅游“嗨起来”

“太爽了，冰滑梯是我和孩子们最喜欢的项目。”美国游客娜塔莉·弗格森和家人第一次来哈尔滨，“我太喜欢冰雪了，也很爱中国美食。”

22日晚的哈尔滨冰雪大世界流光溢彩，园区里各种语言和各地方言交织。冰雪大世界市场营销部负责人孙泽旻介绍，今冬冰雪大世界用15万立方米的冰和雪建成上百个冰雪景观，日均迎接万余人次入园。

位于牡丹江市的“中国雪乡”同样热闹非凡。大红灯笼映衬皑皑白雪，冻梨、冻饺子、冰糖葫芦等目不暇接。1月中旬以来，雪乡日接待游客5000人次左右，创近年新高。民宿老板樊兆义说，现在是冰雪旅游旺季，房间早已订满。

近日，黑龙江在促进经济运行整体好转20条措施中，加大对旅行社“引客入省”支持。哈尔滨江山国际旅行社有限公司副总经理崔治国说，政府对符合条件的旅行社给予奖励，增加了从业者信心。黑龙江还将发放政府消费券，促进冰雪旅游、节庆餐饮等消费活动。

机器轰鸣生产忙

滚烫的铝水奔流、轰鸣的机器24小时运转……大年初一的东北轻合金有限责任公司，生产线上各项操作紧凑繁忙。这家被誉为“中国铝镁加工业摇篮”的老牌央企，其产品应用在多个重点工程中。

2022年东轻公司克服不利因素影响，利润总额同比增长83.8%。公司副总工程师徐涛说，生产形势越来越好，大家的干劲也越来越足，公司在新年伊始开足马力，锚定全年目标冲锋。

采气、截流、变压、气液分离……在大庆油田采气分公司徐深1井，经过十几道工序，天然气被输送给下游企业和千家万户。年轻的员工范子恒第一次除夕夜值班，在零下30多摄氏度的雪夜巡检中，过出了“不一样的年味”。

在我国陆上最大油田大庆油田，除夕夜仍然有很多人坚守在彻夜无休的现场、天寒地冻的野外。2022年，大庆油田油气产量当量连续20年在4000万吨以上，继续保持油稳气增良好态势。

黑龙江把振兴工业摆在突出位置，2022年出台22个产业振兴专项行动方案，全年实施重点项目3445个，完成投资3077.2亿元。此次20条措施继续聚焦提振市场信心，推动老工业基地振兴提速。

念活“冬忙”致富经

“我在三江有亩田”，近日，北大荒集团建三江分公司七星农场有限公司推介活动在海南省三亚市举行。“这种方式让我们的粳米更好地进入南方市场，带动企业提质增效。”七星农场有限公司经济发展部部长吴楠说。目前，公司“一亩田”认养客户分布在20多个省区市。

春种、夏管、秋收、冬闲，曾是不少农村地区和农业领域的写照。农业大省黑龙江进一步变“冬闲”为“冬忙”，利用冬季走出去开拓新市场，大力发展“棚室经济”“电商经济”和特色农业，为乡村振兴注入新动能。

春节期间，在黑龙江大锦农农业开发有限公司绿色有机果蔬种植基地，茄子、西红柿、辣椒、西瓜等生机盎然。公司总经理助理汤久辉说，这里的60个智能温室大棚可自动通风、供暖，传感探头实时监控棚内温度、二氧化碳浓度等，给作物提供优良的生长环境。目前基地每天上市新鲜蔬菜1万斤，年产值可达5000万元。

白雪皑皑，走进齐齐哈尔市拜泉县勤俭村新建的电商直播项目车间，展台上勤俭村生产的土豆干、豆角丝、黄瓜片等主打产品备受欢迎。通过电商平台销售，年带动脱贫户户均增收1000元以上。

黑龙江省农业农村厅市场与信息化处处长何树国说，黑龙江将加快组织系列产销对接活动，在大型电商平台开设“黑土优品”官方旗舰店等，让更多优质农产品走向全国。

(责编：王震、陈键)

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