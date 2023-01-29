新华社武汉1月28日电（记者喻珮）春节假期，为了充分满足游客的出行需求，湖北推出丰富多彩的文旅产品，累计吸引3345.2万人次游荆楚。其中冰雪游、温泉游等时尚旅游方式火爆，夜间游成为拉动旅游消费的新引擎。

玩冰雪、泡温泉，是今年春节最时尚的游玩方式，湖北17个滑雪场全面开放，多地创新“新玩法”。神农架充分发挥天然雪场资源优势，新开发鹿拉雪橇、超级雪圈等项目，吸引不少年轻滑雪爱好者慕名而来。鄂西雪域面积最大的恩施绿葱坡滑雪场，日均接待游客5600人次，恢复到高位水平，带动周边农家乐、民宿等1000余人就业，拉动巴东旅游营收超过2亿元。咸宁九宫山打造“雪中祈福”等活动，吸引大批市民游客共赏“半山云海半山雪”的浩渺奇观；黄冈大别山南武当滑雪场推出滑雪体验营活动，游客穿梭于山林和白雪之间，感受呼啸而下的惊险与刺激。

温泉康养旅游是湖北热门的冬季旅游项目，春节期间湖北多地温泉酒店、度假村供不应求。

湖北各具特色的夜游产品极大地丰富了群众节日生活。武汉依托长江25公里滨水岸线灯光秀“巨屏”，在节日期间上演“兔年贺新春特辑”，赞美祖国锦绣河山；黄冈遗爱湖风景区举办灯光节，绚丽的灯光、热闹的夜市让夜间生活“旺”起来；神农架龙降坪国际滑雪场经营“夜滑”项目，皑皑白雪在七彩射灯的映衬下分外浪漫；襄阳打造大唐夜游演艺活动，为游客增添年味和趣味。

此外，湖北各地累计推出400余项文旅惠民举措。记者了解到，春节假期，全省200家A级旅游景区推出免票或门票打折惠民措施，11个市州发放A级景区消费券达700余万元，湖北文旅集团旗下近100家景区、酒店等将面向全国游客发放总价值达1亿元的惠民优惠券，有效激发消费活力。

(责编：王震、陈键)

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