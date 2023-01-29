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春节后开工首日，各地在忙些啥？

2023年01月29日08:46 | 来源：新华社
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新华社北京1月28日电1月28日（大年初七）是春节假期后上班第一天。新华社记者在地方走访看到，随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，从政府到企业，从城市到农村，从车间到田间，人们铆足干劲，投入“兔”飞猛进的新年开局中。

新气象：实干吹响发展的号角

清晨6点，天还没亮，位于湖南省长沙市雨花区的红星全球农批中心已是人声鼎沸。作为中部地区最大的农副产品集群交易市场，每天有来自全国28个省区市的约5000吨蔬菜在这里集散，充实着湖南以及周边省份的“菜篮子”。

大市场人声鼎沸，小店也热气腾腾。7点，同样位于雨花区的牛头社区“面滋源”早餐店，门前站着顾客，收银台还不时响起外卖订单提示声。店老板廖桂林笑得合不拢嘴。

伴着初升的太阳，北京地铁迎来节后的第一个早高峰。京港地铁14号线将台站人头攒动。将台站站长张宇说：“客流恢复很快，让人感受到流动中的活力。”

一个生机与活力的中国在春运中体现更为显眼。春节假期，全国铁路发送旅客5017.4万人次，同比增长57%，恢复至2019年的83.1%。

各省春节假期后第一次会议陆续召开。各地拿出“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲，开创更加美好的未来——

在广州，广东省委、省政府召开全省高质量发展大会。会议以视频直播的形式开至广东各地市、县（市区），分会场参会人数达2.5万人。马上开工，投入高质量发展，是参会干部的心声。

吉林省召开“优化营商环境、加快项目建设”会议，部署加强土地、用能、资金、技术、数据、人才等经济发展要素保障工作，加大政府投资引导，全力解决项目困难。

辽宁召开由省政府领导和主要厅局负责人参加的省政府常务会议，重点研究部署“稳经济”政策落实落地，明确目标、强化措施。

安徽、湖南等多地在春节假期后第一个工作日，积极推动改进工作作风、为民办实事、为企优环境，开展“新春访万企、助力解难题”“优环境、稳经济”等活动。

位于成都市中心的宽窄巷子开始熙攘，壹丁咖啡的店员徐保忙前跑后：“旅游复苏了，春节很热闹，我们的生意肯定越来越好。”

据文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。中国宏观经济研究院研究员王蕴认为，消费重回正常增长轨道会较预想的要快。

新图景：奋跃而上显风采

上海市银都路越江隧道的施工现场，直径14.5米的圆盾构机正在进行盾构推进施工。30余名一线作业人员有序分工，指挥着吊装、拼装着管片、旋拧着螺栓，为盾构机掘进后形成稳固的隧道衬砌结构。

银都路越江隧道建成后将有效推进浦西、浦东一体化发展。上海城投公路投资（集团）有限公司银都路项目指挥部现场负责人表示：“这是上海的重大项目，不少企业都期待尽快开通，缩短通勤和物流时间，我们日夜兼程赶工。”

为支持企业“招兵买马”，深圳市人社局推出奖励举措，真金白银支持企业发展生产，比如对2月1日到4月30日，新招用首次来深圳就业的员工给予一定补贴，各项补贴预计达2.7亿元。

28日，大连全市新开工不少重大项目，总投资838.6亿元。大连市发展改革委相关负责人介绍，今年以来，大连已谋划储备推进重大项目3200个，其中拟新开工项目658个。

湖南湘江新区以生产智能电表为主的威胜集团已经开工，智能制造中心正紧锣密鼓赶着完成国家电网、南方电网的订单交付；国际制造中心赶着完成韩国、加纳、马来西亚等国家的订单交付。今年第一季度，威胜集团预计有300万台电能表销至国内外多个地区，同比增长约18%。

位于中越边境的广西凭祥友谊关口岸，挂着各地车牌、装载着出口机电百货的货车往来不断，在口岸附近排成长龙等候通关。一车车来自东南亚国家的水果正在入境，过驳后将发往全国各地。

广西物华国际贸易有限公司总经理韩秋阳说，客户订单和行情稳中向好，预计公司今年水果进口总量将同比增长20%至30%。

新赛道：高质量发展抢“风口”

春节假期后首日，陕西省迎来第一季度重点项目集中开工仪式，795个重点项目开工。项目总投资5646亿元，同比增长26.3%；年度投资2285亿元，同比增长21.6%。

“与往年不同，今年开工的重点项目中，先进制造业投资占比超过20%。”陕西省发改委副主任李生荣说。

吉林化纤生产车间机器轰鸣，这家老牌企业正在加快转型，将生产重心调整到新材料领域“黑色黄金”碳纤维产品上，已经成为我国碳纤维行业领域主要的供应企业之一。“今年开局好，我们一定能生产出更多更好的碳纤维产品。”吉林化纤国兴碳纤维公司碳化二车间乙班值班长曹旭说。

比亚迪长沙雨花区工业园，现代化的汽车组装、检测流水线上，一台台新款车型依次通过。湖南目前已拥有长沙比亚迪、北汽株洲、中车电动等12家新能源汽车整车生产企业，形成了整车与零部件协同发展的新能源汽车产业体系。

“湖南将继续巩固提升工程机械等‘老三样’，培育壮大电子信息、新能源汽车、现代石化‘新三样’，挖掘更多新兴增长点，创造强劲发展新动能。”湖南省工信厅厅长雷绍业说。

在位于海南省乐东黎族自治县九所镇的北农南繁科研育种基地，北京农学院副教授张秋芝带着团队，给40多亩青贮玉米实施套袋、授粉，进行自交系选育、杂交种测配和优良组合制种。

“在‘南繁’的每一天都不能耽误。”张秋芝说，北方一年只能种一季玉米，南繁基地一年可以种两三季，可以加快研究进程。“只要我们努力，新的一年就有希望取得新突破。”

在四川农业大县中江县永太镇多宝村，三润农业科技有限公司的数字农业中心正在建设中，将建成集产、学、研一体的综合性农业产业园区，打造新型农业发展模式。

(责编：王震、陈键)
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