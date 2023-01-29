刘园园

春节期间，国家管网集团油气调控中心天然气调控部的调度员们仍坚守岗位。本报记者 刘园园摄

这个春节，接踵而至的寒潮让王广志分外揪心。

“必须得有两手准备。”作为国家管网集团油气调控中心天然气调控部值班调度长，王广志和同事们为天然气保供工作紧张忙碌着。

这个中心是世界上调控运行管线最多、运行环境最复杂的长输油气管道调度控制中心，承担着9.8万公里长输油气管道的集中统一调度职责，特别是承担全国天然气冬季保供的重要任务。

大家心里都绷着一根弦

油气调控中心的大厅里，电话声不断。

放眼望去，一排排工作台上，双层铺设着数不清的电脑屏幕，密密麻麻的数字和线条不停跳动闪烁。高高的屏幕之间，只看见值班调度员们露出的脑袋。

调度长工作台上，王广志语速飞快，快速比划着墙上的全国天然气管网示意图，跟科技日报记者解释要做的“两手准备”：根据往年经验，春节期间天然气销售会下降，需要提前把天然气管道存量降下来；但如果寒潮持续时间比较长，天然气需求还会增加，得随时准备好把天然气供应上。

“大家心里其实都绷着一根弦，毕竟责任重大。”王广志说完，又转身盯着屏幕上不断跳动的数据——绿色代表天然气管道运行正常，黄色或红色的闪烁代表可能有异常情况需要处理，它们实时反映着“全国一张网”5万余公里天然气管道的运行情况。

正在东部调度台忙碌的调度员李圣彦手边放着一本“冬季保供方案”、一个计算器。他边看屏幕，边在值班记录本上写下整齐的字迹，短短几分钟就接了两三个电话。“东部调度台负责全国天然气管线最稠密的东部地区，这里每天输气量占全国天然气管网将近四分之一，我们要把每天总体的天然气计划数据熟记在心。”李圣彦说。

远程控制500多个分输站场

“国家管网集团管理运营的5万余公里天然气管道影响着数亿老百姓用气，管道出现任何异常情况，都会影响老百姓冬季供暖。”油气调控中心主任助理、天然气调控部经理杨毅更是忙碌，他在与同事沟通工作的间隙接受了科技日报记者采访。

杨毅告诉记者，油气调控中心在冬季天然气保供中承担着调度协调的主体责任，负责按照托运商的计划把天然气运送到千家万户。

“目前我们中心已全部应用自动化系统，可以对全国500多个天然气分输站场的关键设备进行远程控制，一些天然气分输站场已实现无人值守。”杨毅自豪地说，随着全国天然气管道里程不断增加，每个调度员平均调控管道里程从1000公里增加到3000公里，靠的就是多种先进的科技手段。

油气调控中心天然气调控部高级工程师张麟告诉记者，以前调度员需要在电脑上手动对天然气阀门进行流量和压力的调整，针对每个天然气用户一天操作五六次，几千个用户算下来，操作量非常大。

“现在我们的智能控制水平越来越高，调度员可以批量输入用户的天然气日计划量，系统会按照指令自动调节和开关天然气分输站场的阀门。”张麟说。

一年365天 一天24小时

科技手段带来了便捷，冬季能源保供的责任和压力依然重如泰山。

刚刚值完夜班的中部调度台调度员杨飞眼神里流露出一丝疲惫，他对此深有体会：“相比平时，冬季保供的工作节奏更紧张。”

“春节期间是非常重要的能源保供时段，我们的任务是确保全国油气管网安全平稳运行，这是我们的责任和使命，所以必须把自己的工作做好。”西部调度台调度员石咏衡也深有同感。

采访中，杨毅办公桌上电话响起，对方询问春节期间天然气调控部排班情况。“我们春节基本上没有假期。对天然气调度人员来说，越是重要节假日，越要加强值班值守。”放下电话，杨毅笑着对记者说，油气调控中心奉行的是“铁军精神”：流量变信仰不变、班次换坚守不换、电话多责任更多、报警响冲锋号更响。

这个春节，王广志从腊月二十九到大年初二值班。他对此早已习以为常：“天然气调度工作就是这样。因为天然气管道一年365天、一天24小时都在运行，都要有人盯着。”

石咏衡也“喜提”大年初一到大年初四值班任务，他乐呵呵地对记者说：“整个管网能在冬季平稳运行，为咱全国老百姓守护一个温暖的春节，付出啥都是值得的，对不对？”

(责编：王震、陈键)

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