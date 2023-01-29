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大秦线上万吨大列的运煤之旅

韩 荣
2023年01月29日09:07 | 来源：科技日报
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王楠驾驶73105次重载列车行驶在大秦线上。实习记者 韩荣摄

春节期间，铁路重载列车主控司机王楠和他的搭档再一次踏上了一段长达653公里的行程，这也是他连续第6个不能与家人相守的春节。

王楠所行驶的这段行程有一个名字，就是大秦铁路。

在这条铁路上，平均每12分钟就开出一列满载煤炭的万吨大列，为全国26个省份、380多家主要电厂和6000多家工矿企业送去煤炭，是西煤东运、晋煤外运的重要通道。

在王楠出发的这一天，记者登上这趟长达2.6公里，拉有210节车厢、近2万吨煤的重载列车，从山西大同一路向东驶向渤海之滨河北秦皇岛，实地体验这一段不“同”寻常的旅途。

“73105，湖东二场，20道发车，司机明白！” 经过一系列手指口述的检查工作，王楠所驾驶的2.1万吨重载列车缓缓开动。

一路上，这趟列车将穿山越岭，王楠必须慎之又慎，正确操作好300多项规范流程才能保证列车平稳，其中哪怕是简单的绿灯通行也需要司机手指眼看口述，即司机需要向前直伸手臂，右手食指中指并拢指向前方，并同步喊出“绿灯，正线通过！”才算规范，而这样的手势王楠一路上至少要做700多次。

当列车途经化稍营站时，王楠比以往更为专注，这里是大秦线上的两个关键区段之一。重载列车途经此路段时，经常会同时扭出三四条曲线、七八个起伏，车头和车尾的高度落差最多能超过10层楼。

王楠说，在这样的路段上行驶，有时列车前一部分已经开始吃力爬坡了，后一部分却还在快速下坡，操作稍有不慎，不是挤压脱轨，就是挂钩崩断酿成事故，因此对重载列车司机的考验非常高。

“2万吨列车目前只能依靠人工调速，司机不仅要熟悉每一段地形，更要有应对雨雪大风等突发事件的能力。”王楠介绍，大秦铁路坡道长、弯道多、落差大，而列车编组长，纵向冲击力大，稍微不慎就会影响列车安全运行。

尽管开行难度大，但作为保障供应的民生路，近年来大秦铁路在国家“冬煤保供”的政策支持下，年均运量达到4.2亿吨，具备了常态化日运量130万吨的运输保障能力。

“守护大秦线，为的是万家灯火。”王楠说这是所有重载列车司机的初心和使命，而在这条重载铁路上，大秦线主型机车从第一代换到了第六代，越开越多、越开越重，并形成了一整套具有自主知识产权的重载运输技术体系。可喜的是，2021年由太原局集团公司下设的重载铁路技术研究中心正式研发上线了重载列车操纵评价系统，为大秦线安全运输又打了一剂“强心针”。

“这套系统可以通过采集数据分析评价司机在列车操纵中存在的不足，按照区段、时间、人员等参数统计列车不规范操纵项点的分布情况，有针对性地提高重载组合列车操纵水平，对于司机精准把握操作十分有利。”王楠说。

据了解，多年来大秦铁路创造并保持着世界单条铁路重载列车密度最高、运输能力最大、增运幅度最快、运输效率最好等多项第一，大秦铁路年运量从最初的2000多万吨增至上亿吨，甚至最高纪录达到4.51亿吨。

煤河日夜涌动，王楠驾驶的重载列车在经过10多个小时的长途跋涉后，最终到达了秦皇岛港口，在卸载之后煤炭将被运往港口巨轮运往下一个目的地，而王楠和他的搭档们将在第二天再一次登上返程的重载列车，经过短暂的休整后他们将重新出发……

(责编：王震、陈键)
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