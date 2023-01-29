何 亮

正月初五，天刚刚亮，李将伟就赶往白鹤滩大坝平台，开始了一天的工作。只见他轻轻点开手机的应用软件，整个大坝的应力数据一览无余。“春节期间，借助智能建造系统，我们能既快又好地完成大坝的全域巡查工作。”李将伟说。

2023年春节，是白鹤滩水电站全面投产后的第一个春节。随着16台百万千瓦水轮机组相继投产发电，白鹤滩水电站工程建设进入收尾阶段。通宵达旦的施工场景已成为历史，曾经世界上最大的缆机群如今也只剩3台。

登顶眺望，滔滔江水被拦截于此，一湖碧波映衬两岸，蔚为壮观。站在289米高的拦河拱坝上，让人热血沸腾。“我们脚下踩的，可是一座能感知‘头疼脑热’的智慧大坝。”李将伟所指，正是国内外首座全坝采用低热水泥的特高拱坝。

这座创造世界坝工奇迹的“无缝”大坝，不仅在材质上独具创新，大坝体内还埋设有数千支温度计与传感仪，让过往的江水不经意间便留下大量信息。“大坝共有近2300仓，几乎每一仓的温度和应力应变数据都在实时更新，如果达到警戒阈值，大坝的‘中枢神经’——智能建造系统就会给手机发来提示，给出重点巡检的方向。”李将伟看看手机上的数据信息，不疾不徐走向要查看的区域。

以往的大坝检测运维，大部分是靠人工逐个检查，从廊道到交通洞口再到坝体其他部位，分工分批进行巡检。而今年春节，大坝智能建造系统解放了大量工程巡检人员，包括李将伟在内，三峡集团白鹤滩大坝项目部留下值守的检测人员不到30人。

不仅如此，将监测到的实时数据与大数据研究相结合，还是大坝运维管理的新方向。李将伟告诉科技日报记者，不久前，白鹤滩水电站顺利通过蓄水至正常蓄水位825米验收。在此过程中，科研人员结合大坝各部应力数据变化，真实分析在万年一遇的洪水来临时大坝的运行状态，为白鹤滩水电站防洪建设提供了宝贵的科学数据。如今，枢纽工程完工，巡检工作结束后的李将伟也没闲着，竣工验收资料尚需梳理，智能建造经验还需总结。“能够参与大国重器建设，让我倍感自豪，我希望将超级工程的创新经验进一步总结，分享到需要它的各个地方。”李将伟说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经