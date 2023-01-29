◎叶奕宏 徐玉强 本报记者 付丽丽

早上7时30分，看着室外近-40℃的温度，图里河国家基准气候站（以下简称图里河站）值班观测员全立成毅然从温暖的被窝里爬起来，一半是为了“开路”——昨夜断断续续下了一晚上的雪，要8时准时进场开展冻土观测，得铲出一条路来；另一半是为了看看那个新来站里的“怪家伙”。

三尺见方的“铁疙瘩”，“大身子”上立了个“小脑袋”，每隔几秒钟便会摇一次头，头顶上像眼睛一样圆圆的感应器也会随之翻动一下，颇有点古怪的可爱，它就是让全立成惦记的1月份刚到站的激光测风雷达。

位于大兴安岭深处的内蒙古自治区呼伦贝尔市图里河镇，几乎没有夏季，只有春秋和寒冷漫长的冬季，年平均温度在0℃以下，一月平均气温-27.1℃！历史最低气温低至-50.2℃！

有意思的是，“怪家伙”来图里河站，不是来干活，而是专门来挨冻的。

1956年12月，这片极寒的土地上建成了一座气象观测站。历经67载，这里从只有简陋观测场、办公值守只能靠火墙子取暖的地方，发展成为拥有宽阔平坦的外场地，能源、通信、交通、房屋等条件完善的台站。这些无形的气候和有形的基础设施资源，被行业内外人士看在眼里。

2019年，在呼伦贝尔市气象局的政策支持下，航天新气象科技有限公司找上门来，同图里河站合作共建气象观测设备极寒试验基地。

刚开始，老全和站里的一些老职工还不太理解，怎么还有人专程要把好好的仪器放在冰天雪地里挨冻呢？对接的研发中心经理助理张旭告诉他，这是为了验证气象观测装备在极寒环境下是否能正常持续运行，及时发现问题并加以优化改进。

“哦，我懂，提高仪器可靠性。”老全点点头。

呼伦贝尔市气象局局长刘正会描绘了一幅更广阔的图景。“利用咱呼伦贝尔独特的‘冷资源’，有了试验基础，以后会有越来越多我们自己造的气象观测设备建到青藏高原、喜马拉雅山，甚至建到南极北极去，在那样的环境里也稳定运行。”

“这就是‘冰天雪地也是金山银山’吗？”老全反复咂摸着。他知道：冷，是一种习惯，但更多时候是一种孤独。

图里河多冷啊！在这里，许多农作物活不了；很多时候气温也不适合冰雪旅游；本就交通不便，大雪封山更会阻断唯一一条公路，甚至拦下铁轨上仅有的一趟绿皮火车。即便是现在，这也是个外卖软件都覆盖不到的地方，要做外科手术得到百余公里外的城里找大夫。尽管条件艰苦，老全、张凤莲和站长李井涛留了下来。

三人算来也是从小一起在站里长大，最后又都选择回到这里：张姐1988年来到站上，一待便是35年；老全今年才48岁，却把超过三分之二的生命奉献给了图里河；站上“工龄”最短的李井涛也扎根在此28个年头了。

这里有太多的责任！图里河站的气象资料，要参与全球交换，对研究大兴安岭气候环境乃至全球气候变化意义重大。而哪怕是自动观测，从早上8时到晚上8时，每个小时都要关注业务平台上的气象数据是否有误……他们放不下。值班时，十天半个月，一个人，没有别的娱乐，也离不了站里，只有阳光、风和雪……当然，过年的时候也得值守，去年是老全，自己给自己包了一堆冻饺子，一直吃到大年初七；今年，老李琢磨整点儿新花样……

自从建了气象观测设备极寒试验基地，已经陆陆续续有四批观测设备运达这里。一开始的仪器，老全他们凭着经验还能叫出名字、知晓功能。但从“怪家伙”激光测风雷达“入住”后开始，他们就逐渐开了眼界。现在他们知道了，他、他和她守了半辈子的寒冰冻土，是这样一片富矿，不仅是在数据空间里，而是眼前真真切切、看得见摸得着的富矿。正聊着，老全铲出的小路通到了人工冻土观测器面前，这是站里最后一项人工观测项目，而旁边矗立着自动冻土观测仪。观测器是一条深埋地下的长长管道，里面灌满蒸馏水，一条橡胶管浸在其中，一头连着一条拴在高杆上的长绳，老全每天要做的就是观察胶管冻结情况，记录数值并上传。在云空间里，人工观测数据会和自动观测数据进行比对，也许不久的将来，最后一项人工观测项目也将成为历史。

只见迎着天边翻滚的云霞，老全双手交替，一下一下把胶管拉出地面，再一点一点将它降回管道中，像是在进行一场特殊的升旗仪式。

(责编：王震、陈键)

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