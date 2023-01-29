人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“铁疙瘩”偏爱在-27.1℃里挨冻

2023年01月29日09:09 | 来源：科技日报
小字号

◎叶奕宏 徐玉强 本报记者 付丽丽

早上7时30分，看着室外近-40℃的温度，图里河国家基准气候站（以下简称图里河站）值班观测员全立成毅然从温暖的被窝里爬起来，一半是为了“开路”——昨夜断断续续下了一晚上的雪，要8时准时进场开展冻土观测，得铲出一条路来；另一半是为了看看那个新来站里的“怪家伙”。

三尺见方的“铁疙瘩”，“大身子”上立了个“小脑袋”，每隔几秒钟便会摇一次头，头顶上像眼睛一样圆圆的感应器也会随之翻动一下，颇有点古怪的可爱，它就是让全立成惦记的1月份刚到站的激光测风雷达。

位于大兴安岭深处的内蒙古自治区呼伦贝尔市图里河镇，几乎没有夏季，只有春秋和寒冷漫长的冬季，年平均温度在0℃以下，一月平均气温-27.1℃！历史最低气温低至-50.2℃！

有意思的是，“怪家伙”来图里河站，不是来干活，而是专门来挨冻的。

1956年12月，这片极寒的土地上建成了一座气象观测站。历经67载，这里从只有简陋观测场、办公值守只能靠火墙子取暖的地方，发展成为拥有宽阔平坦的外场地，能源、通信、交通、房屋等条件完善的台站。这些无形的气候和有形的基础设施资源，被行业内外人士看在眼里。

2019年，在呼伦贝尔市气象局的政策支持下，航天新气象科技有限公司找上门来，同图里河站合作共建气象观测设备极寒试验基地。

刚开始，老全和站里的一些老职工还不太理解，怎么还有人专程要把好好的仪器放在冰天雪地里挨冻呢？对接的研发中心经理助理张旭告诉他，这是为了验证气象观测装备在极寒环境下是否能正常持续运行，及时发现问题并加以优化改进。

“哦，我懂，提高仪器可靠性。”老全点点头。

呼伦贝尔市气象局局长刘正会描绘了一幅更广阔的图景。“利用咱呼伦贝尔独特的‘冷资源’，有了试验基础，以后会有越来越多我们自己造的气象观测设备建到青藏高原、喜马拉雅山，甚至建到南极北极去，在那样的环境里也稳定运行。”

“这就是‘冰天雪地也是金山银山’吗？”老全反复咂摸着。他知道：冷，是一种习惯，但更多时候是一种孤独。

图里河多冷啊！在这里，许多农作物活不了；很多时候气温也不适合冰雪旅游；本就交通不便，大雪封山更会阻断唯一一条公路，甚至拦下铁轨上仅有的一趟绿皮火车。即便是现在，这也是个外卖软件都覆盖不到的地方，要做外科手术得到百余公里外的城里找大夫。尽管条件艰苦，老全、张凤莲和站长李井涛留了下来。

三人算来也是从小一起在站里长大，最后又都选择回到这里：张姐1988年来到站上，一待便是35年；老全今年才48岁，却把超过三分之二的生命奉献给了图里河；站上“工龄”最短的李井涛也扎根在此28个年头了。

这里有太多的责任！图里河站的气象资料，要参与全球交换，对研究大兴安岭气候环境乃至全球气候变化意义重大。而哪怕是自动观测，从早上8时到晚上8时，每个小时都要关注业务平台上的气象数据是否有误……他们放不下。值班时，十天半个月，一个人，没有别的娱乐，也离不了站里，只有阳光、风和雪……当然，过年的时候也得值守，去年是老全，自己给自己包了一堆冻饺子，一直吃到大年初七；今年，老李琢磨整点儿新花样……

自从建了气象观测设备极寒试验基地，已经陆陆续续有四批观测设备运达这里。一开始的仪器，老全他们凭着经验还能叫出名字、知晓功能。但从“怪家伙”激光测风雷达“入住”后开始，他们就逐渐开了眼界。现在他们知道了，他、他和她守了半辈子的寒冰冻土，是这样一片富矿，不仅是在数据空间里，而是眼前真真切切、看得见摸得着的富矿。正聊着，老全铲出的小路通到了人工冻土观测器面前，这是站里最后一项人工观测项目，而旁边矗立着自动冻土观测仪。观测器是一条深埋地下的长长管道，里面灌满蒸馏水，一条橡胶管浸在其中，一头连着一条拴在高杆上的长绳，老全每天要做的就是观察胶管冻结情况，记录数值并上传。在云空间里，人工观测数据会和自动观测数据进行比对，也许不久的将来，最后一项人工观测项目也将成为历史。

只见迎着天边翻滚的云霞，老全双手交替，一下一下把胶管拉出地面，再一点一点将它降回管道中，像是在进行一场特殊的升旗仪式。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
兔年春节文旅市场回暖明显 消费活力不断释放
　　春节期间，山东聊城万达广场人流如织。王浩摄 人民网北京1月29日电 (记者许维娜)“烟火气回来了，到处都是人。…
人勤春来早，返岗复工奋战“开门红”
　　设备轰鸣、钻机声起，为了抢抓工程进度，吉林蒲烟高速公路“一工区”正月初三正式复工，施工现场一派热火朝天的繁忙景象； 正月初五，在浙江慈溪市逍林镇的宁波福尔达智能科技股份有限公司总部里，员工们开始为海外订单忙着赶制汽车空调出风口； 正月初六，在位于河北廊坊永清经开区的圆通速递北方总部基地，一辆辆快递车进进出出，一条条全自动分拣线24小时高速运转…… 人勤春来早，奋进正当时。随着春节假期结束，许多人陆续开始返岗复工，企业开足马力加快生产，抢进度、赶订单，力争实现兔年新春“开门红”，为经济高质量发展增添活力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部