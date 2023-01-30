数据来源：工业和信息化部

制图：汪哲平

本报北京1月29日电 （记者王政）记者日前从工业和信息化部获悉：我国移动物联网用户规模快速扩大，截至2022年底，连接数达18.45亿户，比2021年底净增4.47亿户，占全球总数的70%。

网络基础设施更加坚实，多网协同格局初步建立。截至2022年底，移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个。我国已经初步形成窄带物联网（NB—IoT）、4G和5G多网协同发展的格局，网络覆盖能力持续提升。其中，窄带物联网规模全球最大，实现了全国主要城市乡镇以上区域连续覆盖；4G网络实现全国城乡普遍覆盖；5G网络已覆盖全部的县城城区。

移动物联网连接数快速增长，“物”连接快速超过“人”连接。统计显示，截至2022年底，我国移动网络的终端连接总数已达35.28亿户，其中代表“物”连接数的移动物联网终端用户数较移动电话用户数高1.61亿户，占移动网终端连接数的比重达52.3%。

应用场景不断丰富，产业链持续完善。我国已形成涵盖芯片、模组、终端、软件、平台和服务等环节的较为完整的移动物联网产业链。窄带物联网已形成水表、气表、烟感、追踪类4个千万级应用，白电、路灯、停车、农业等7个百万级应用。移动物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达4.96亿、3.75亿、2.5亿和1.92亿户，行业应用正不断向智能制造、智慧农业、智能交通、智能物流以及消费者物联网等领域拓展。

工信部有关负责人表示，“十四五”时期，将面向重点场景实现移动物联网网络深度覆盖，形成固移融合、宽窄结合的基础网络，加快移动物联网技术与千行百业的协同融合，推动经济发展提质增效、社会服务智能高效、百姓生活方便快捷。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 01 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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