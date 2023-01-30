本报记者 王锦涛 游 仪 王 珂

春节假期，消费火热。

各项数据透出满满活力——春运客流总量超2.2亿人次；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；日均出入境41万人次，同比增长120.5%；电影票房67.58亿元，位居我国影史春节档票房第二；快递揽投量超7亿件，较2019年同期增长近2倍……

各类场景折射强劲信心——餐饮门店客流回升，商超商圈活力迸发，旅游酒店预订火爆，传统消费提质升级，新型消费亮点纷呈……

持续升温的节假日消费，充分展现我国消费市场的强大潜力和韧性，也为消费加快恢复成为经济主拉动力奠定了坚实基础。

餐饮迎来“春节档”

年味，离不开舌尖上的美味。春节假期，餐饮业加速回暖复苏，燃起暖暖烟火气。

大年初六清早，黄河岸边灯笼高悬。甘肃省兰州市市民王忠一家开车来到位于滨河路的老字号牛肉面馆吃面。眼见门口排起了长队，王忠让家人赶紧占座，自己在出面口等候。

“两细、两二细、一薄宽。”王忠熟练地下单。只见面团抻开、白练飞舞，不多时，热气腾腾、香气四溢的牛肉面出锅上桌。“春节假期，牛肉面销量节节攀升，目前每天能卖出2000碗左右。”面馆经理张煜说，“春节假期的面粉已备足，拉面师傅也是干劲儿十足。”

午饭时分，山东省青岛西海岸新区，市民武岩一家走进心心念念的辣子鸡店，直奔角落仅剩的一张空桌。“假期游客众多，即便到了晚上，客人还是一拨接一拨。”餐馆经营者汤向甫备足食材、加班加点，虽然每天都很忙碌，但脸上挂满了笑容。

吃完饭，武岩想起上午刚抢到手的消费券。“满500减100，要不晚上再吃点好的！”家人连声答应。春节假期，西海岸新区发放约1300万元消费券，助力释放消费动能。“政府支持，市场给力，今年春节销量翻番没问题。”汤向甫一边装盘，一边对未来的生意充满期待。

“春节假期的生意真是越来越火！”大年初六，北京市石景山区模式口大街灯火通明、热闹非凡。面对如织的客流，餐馆经营者高阳赶忙将自家的包子铺收拾出来，又摆了10桌，不一会儿就座无虚席。

石景山区推出“京彩新年礼遇餐饮消费券”，助力市场复苏。沿着模式口大街一路前行，近80家店铺开门迎客。100余辆花车点缀在大街两边，售卖特色小吃和文创产品，吸引众多市民游客。

美团数据显示：春节假期前6天，全国多人堂食订单量同比增长53%。据商务部商务大数据监测，春节假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%。

商务部研究院流通与消费研究所所长董超认为，包括餐饮消费在内的春节消费呈现较好增长态势，为提振全年消费市场、促进经济发展开了个好头。

新春购物更红火

消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力。从线上下单到线下购物，春节假期，各地出台一系列激活消费潜力的政策举措，改善消费条件、创新消费场景、营造消费氛围、提振消费信心，消费市场暖意盎然。

“这是我们安徽歙县三潭枇杷罐头，滋味十足，香！”大年初五，直播间里，安徽省黄山市休宁县璜尖村党支部书记吴双琴热情洋溢，不断向网友介绍着当地特产。不多时，许多顾客便已下单购买。

黄山市田园徽州精致农业科技发展有限公司董事长王朋算了笔账：通过村干部带货等方式开展农产品直播，近一个月农产品销售额将近1600万元，与去年同期相比增长135%。

“广州过年，花城看花”。今年春节广州重启花市，点燃了市民“行花街、买年花”的热情。“小盆蝴蝶兰供不应求！”花农易敏思说，她的20亩花木基地有近10万棵蝴蝶兰，已经卖出八成，“腰包比过去鼓多了。”

人气日渐旺，消费亮点多。在重庆，不少新的消费场景吸引着众多年轻人。“咔嚓！咔嚓！”在重庆两江新区光环购物公园，市民靳芹正和艺术作品合影。春节假期，光环购物公园联合知名插画家推出“大艺术家”名画展。“这里能逛能玩能购物，新潮又热闹。”靳芹说。相关负责人表示，近期商场内超100家品牌门店业绩较同期大幅增长。

海南离岛免税消费增势明显。据统计，1月21日至1月27日，海口海关共监管离岛免税购物金额15.6亿元，比2022年春节假期增长5.88%；免税购物人数达15.7万人次，比2022年春节假期增长9.51%。

从西南到东北，消费持续升温。走进吉林省长春市南关区中东新天地购物公园，大红灯笼高挂，兔年礼盒显眼。在地下超市生鲜区，售货员们忙着将各种蔬菜打包装盒。“这是包装蔬菜，方便省心，很受年轻人欢迎。”购物公园总经理周圆介绍，截至目前，购物公园日均客流量5.5万人，线上商城使用人次超8万，线上线下单日销售额合计超千万元。

中国社会科学评价研究院院长荆林波认为，作为传统的消费旺季，春节假期实物零售总体平稳，恢复明显。从品类来看，节庆类商品深受青睐，创新产品的销量实现较快增长。这既反映出我国消费需求升级的趋势，也再次印证了我国消费市场的巨大潜力。

旅游焕发新生机

发展旅游是扩大内需、促进消费的重要举措。春节假期，各地抓住消费热点丰富产品供给，创新消费场景，通过组织节日主题民俗展演、举办创意市集、开展主题活动等方式，不断促进消费回暖。

大年初六，四川省兴文县僰王山镇博望社区村，村民陈洪文家的竹林里一派热闹景象。博望社区村有3万亩竹林，当地积极培育形成农业观光、采摘游玩、避暑纳凉新业态，将美丽风景生态优势转变为实实在在的经济收入。

文娱活动推陈出新，旅游消费乐趣十足。喜庆的锣鼓声欢快响亮，香气氤氲的美食散发出诱人味道。在青海省海东市平安区平安驿·河湟民俗文化体验街，非遗展示、社火表演等民俗活动吸引了众多游客。

沉浸在舞龙舞狮带来的喜庆氛围里，来自兰州的游客白淼拿起彩扇，一边跟着比画一边说，“品尝特色小吃，观看特色活动，享受最浓的年味。”据了解，从初一到初五，景区累计接待游客突破6万人次。

走进浙江省台州市路桥区十里老街，福星桥上正上演一场传统中国秀，一段《嫦娥奔月》水袖舞博得阵阵喝彩；路桥区非遗项目“布贴画”的手作馆里挤满了人，传承人张秀洁手把手教大家做“布贴画兔”……“太热闹了！”老街振兴工作领导小组负责人庞乾辉说，今年春节，游客以周边区县为主，老街也成了短途游的热门目的地。

非遗搭台农旅唱戏，乡村旅游焕发活力。今年春节，湖南省益阳市赫山区谢林港镇清溪村人气满满，有美味可尝，有文化流淌，迎来了久违的热闹景象。清溪广场上，30个非遗展位一字排开，不少市民打卡游玩。上午9时许，小石头家菜馆厨房里“丁零当啷”热闹起来……老板邓世英边在包厢摆放碗筷，边吐露着幸福的烦恼：“今天一睁开眼就接了4整桌，加上散客，又有得忙咯。”

“禾场上”家庭农场负责人邓春生，手上有三四千枚土鸡蛋的订单等着交货；不远处的擂茶馆，老板周权这两天每天卖两三百杯擂茶，乐得合不拢嘴。

中国旅游研究院院长戴斌认为，春节假期出游规模、消费结构、服务质量和市场主体获得感等指标持续向好，出游意愿、消费预期和产业信心全面增长，奠定了全年旅游经济持续回暖的良好基础。

餐厅门口，人进人出；城乡干道，车来车往；商场超市，张灯结彩……这个春节，洋溢着消费的热情，提振着市场的信心。

（本报记者李蕊、潘俊强、程远州、常碧罗、刘以晴、王明峰、李凯旋、贾丰丰、窦瀚洋、孙超参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 01 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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