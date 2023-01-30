本报记者 刘士安 谢卫群 方 敏

制图：蔡华伟

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《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》日前连续发布，密集释放打造国际一流营商环境、服务市场主体加快发展的强烈信号。

随着营商环境的持续优化，截至2022年底，上海市每千人企业数量增加到111.1户，居全国前列。

1月28日，农历春节后首个工作日，上海以一场全市优化营商环境建设大会，迅速进入聚精会神抓经济促发展的工作状态。同日，《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》（简称“上海6.0版行动方案”）印发，实施195项任务举措。29日，《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》发布，出台32条政策措施，密集释放打造国际一流营商环境、服务市场主体加快发展的强烈信号。

为发展营造更好环境——

上海6.0版行动方案注重举措的延续性及创新性

“过去3年遭受疫情冲击，得益于上海良好的营商环境，让我们能在困境中逆势成长。”奶酪博士（上海）科技有限公司总经理陈昱桦说，“当下疫情防控进入新阶段，上海又适时推出6.0版行动方案，我对此充满期待。”

顺应企业期盼，上海6.0版行动方案聚焦提升市场主体满意度，从深化重点领域对标改革、优化企业全生命周期服务和监管、支持重点区域创新引领、加强协调配合和组织保障等方面着手，力图为企业经营发展营造更好环境。

“保持延续性是上海6.0版行动方案的一个鲜明特点。”上海市发改委总经济师陈国忠介绍，“与前5个版本相衔接，上海6.0版行动方案在任务安排上既做好指标领域改革深化，也做好营商环境整体提升。”

2021年9月，上海结合前期在浦东新区等地的试点工作，推进企业名称申报承诺制改革，以简化企业名称登记流程。此举措推出后，获得许多市场主体欢迎。上海6.0版行动方案也对这一举措进行了延续和深化——在上海全面推行企业名称申报承诺制。

创新，是上海6.0版行动方案的又一个鲜明特点。推行“市场主体身份码”、开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点、推进无缝续贷增量扩面……上海6.0版行动方案锚定推进国家营商环境创新试点和世界银行新评估体系对标改革，加强营商环境制度创新。

与此同时，上海6.0版行动方案也注重举措的“集成性”和“实效性”。“例如，我们将全面推行体系化服务企业模式，着力集成创新，进一步提升营商环境综合性优势。”陈国忠介绍，上海6.0版行动方案更加注重落实好企业开办变更注销全程网办、工程建设许可一站式施工许可、综合竣工验收、区域评估、代办服务、免申即享、双随机一公开监管、高效监管一件事、轻微违法免罚等市场主体感受直接的改革举措，进一步提升市场主体满意度。

响应新形势新要求——

努力形成一批可复制推广的经验做法

2018年至今，上海连续6年在岁末年初部署优化营商环境工作，连续6年发布优化营商环境行动方案。如今，已升级至6.0版。

党的二十大报告提出，要“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境”。作为改革开放排头兵、创新发展先行者，上海正在持续攻坚突破，努力形成一批可复制推广的经验做法，为全国营商环境建设作出重要示范。

同时，上海的营商环境与市场主体期盼、高质量发展要求、国际一流表现相比，仍有提高的空间，市场主体对部分事项监管执法精准科学、市场准入开放、政策稳定透明等要求越来越高。

“优化营商环境是落实国家战略任务的重要内容，是提升国际核心竞争力的内在需要，是当前稳预期、强信心的关键举措。要把优化营商环境摆在上海现代化建设的重要位置，更好服务构建新发展格局。”上海市委书记陈吉宁强调。

新形势对上海提出了更高要求。营商环境如何继续优化？上海市相关部门认真学习研究近期国家印发的一系列与优化营商环境相关的重要文件，组织开展调研，听取部分营商环境“体验官”意见，走访企业和园区，看问题、听意见、寻答案。

上海市发改委等部门工作人员在长宁区构建的“蒲公英”楼宇税收服务站内走访时，昂高化工（中国）有限公司财务王义刚的经历引发了关注。王义刚说：“关键时期，我们从服务站成功取到550张增值税专用发票，这对企业而言，意味着资金的回流。”上海市税务部门工作人员介绍，仅在2022年，“蒲公英”楼宇税收服务站就为周边企业办理应急发票领用2814户次，帮助企业回笼资金上百亿元。经过详细调研，智能税费服务等做法成为制定上海6.0版行动方案的参考举措之一。

税收服务站提升周边企业便利度、上海市确权登记局推出不动产登记与水电气联办过户“一件事”、“一业一证”改革……一项又一项基层经验的归集、迭代与升级，推动上海优化营商环境政策不断完善。

改革举措接续不断——

5年5版行动方案实施750多项措施

去年11月，浦东率先启动“文体旅一证通”改革试点，一经推出，就受到不少市场主体的欢迎。“文体旅一证通”改革明确经营范围、准入门槛不受限，一次申请、“一证皆通”，大大降低了企业成本。

“文体旅一证通”并非孤例。近5年来，上海市委、市政府把持续优化营商环境工作提上重要议事日程，这样的改革举措比比皆是。

优化营商环境，该从哪儿下好“先手棋”？时间回到2018年初，上海在全国率先提出“一网通办”，利用互联网改进政务服务，立志让企业和群众“找政府办事像网购一样便利”。

上海伊秀餐饮管理有限公司负责人罗良勇就是“一网通办”的受益者。“浦东企业服务中心推出‘远程身份核验’服务，我虽然人不到现场，也可采用远程视频识别方式办理新设企业营业执照手续。”罗良勇回忆说。

5年来，随着优化营商环境举措升级，“一网通办”也加速迭代——推出“一网通办”“好差评”制度；提升政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”服务效能，推动“一网通办”向“一网好办”提升。

如今，“一网通办”已成上海政务服务的一张金名片。数据显示，到今年初，“一网通办”总门户累计接入近3600个服务事项，累计办件2.97亿件，网办率达84%——这是上海近年来优化营商环境的一个缩影。

“2018年至2022年，5版优化营商环境行动方案实施750多项举措，各区、各部门也不断探索创新、优化升级落地方案，推进了政务服务便利化不断提升，市场环境开放性、规范化进一步显现，监管公平性、审慎性进一步加强，营商环境法治化保障进一步健全，营商环境国际化进一步显现。”上海市发改委相关负责人说。

好的营商环境，引发市场积极响应。过去5年，上海累计新设各类市场主体225.1万户，比上个5年增长52.7%。截至2022年底，上海市每千人企业数量增加到111.1户，居全国前列。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 10 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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