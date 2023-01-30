本报记者 郑少忠

赣鄱大地春来早。1月28日9时许，春节后上班第一天，位于南昌市西湖区银环路的南昌首页科技股份有限公司50余个工位已满满当当，电话铃声和语音电话提示音此起彼伏。“我们对今年的发展前景信心十足，春节后开工第一天，大家都干劲满满。”公司负责人介绍。

鄱阳湖畔的余干高新区汽摩配产业园内，各企业都在忙生产、抓销售，呈现热火朝天的喜人态势。江西华耀锻造有限公司负责人说：“今年1月份，公司订单比去年同期增长30%，现在公司订单生产已排到两个月以后了。”

位于新余经开区的江西瀚德科技有限公司正开足马力，抓紧生产。“5G+数字工厂”生产车间内，一系列自动化设备由“智慧大脑”精准掌控，忙碌而有序。“我们的产品对接全球10余家知名大型汽车零部件采购商，主要销往欧美地区，眼下订单的工期已经排到3月中旬。”公司负责人介绍。

在位于井冈山经济技术开发区的吉安米田科技有限公司，众多员工已经到岗，各条生产线正有条不紊地生产。公司自2021年落户吉安后，发展规模不断扩大，今年计划新增2000余个就业岗位，助力革命老区高质量发展。

春节后第一个工作日，江西省委、省政府班子成员全部下沉到各自联系的园区企业调研，向企业员工致以新春的祝福和问候。省领导和企业共商发展，努力推动企业稳健经营，园区快速发展，营商环境提升。

“企业技改投入力度要加大，高精尖人才引进力度还要加大，要以高质量党建引领高质量发展，大力实施高质量发展三年再提升行动，发挥好江铜集团作为全省有色金属产业领头羊的地位，全力打造具有世界核心竞争力的世界一流企业。”28日，在江铜集团走访调研期间，江西省委书记尹弘说。

眼下，江西各地深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，提振信心，拧紧发条，全力拼经济，奋战开门红，确保一季度开好局起好步。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 10 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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