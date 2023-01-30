辽宁大连开工24个重点项目
总投资838.6亿元
2023年01月30日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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本报大连1月29日电 （记者胡婧怡）辽宁大连28日举行重点项目开工活动，当天全市12个地区和太平湾合作创新区新开工项目共24个，总投资838.6亿元。
在1月28日开工的24个重点项目中，既有高新区黄泥川智能制造产业园项目等高端装备制造、新能源等产业项目，也有中山区大连市第三十三中学重建项目等社会民生事业项目。据悉，在今年全市已规划的项目中，绿色石化和精细化工、新一代信息技术、高端装备制造、新能源等产业项目数量占比达52%，同比增长40.2%；基础设施及社会民生事业项目数量占比达35.2%，同比增长17.4%。
《 人民日报 》（ 2023年01月30日 10 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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