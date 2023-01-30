广西百色——
务工人员乘专列赴粤返岗复工（2023春运一线）
2023年01月30日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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日前，载有300余名百色籍在粤务工人员的D3792次列车从广西百色市田阳站开出，驶向广州南站，为革命老区群众外出务工提供便利。据介绍，1月27日起至2月2日，田阳、百色、田东北、平果4个火车站开行5趟至广州南站的务工专列，预计运送3000余名百色籍在粤务工人员返岗复工。
当天上午9点半，来自百色市田阳区等地的务工人员乘坐当地政府安排的“点对点”班车来到田阳站，在铁路工作人员的引导下有序进站乘车。旅客罗继续来自田阳区那满镇露美村，目前在深圳光明区一家电子厂上班，这是他第二次乘坐务工专列出行。以前，他外出打工都是坐私家车或者大巴车，有时候还担心买不上票。“爱心列车给我省了时间也省了钱，非常开心。”罗继续说。
据介绍，为保证务工人员顺畅出行，田阳站开辟绿色进站通道，划分专门候车区域，并安排专人进行现场引导和重点帮扶，方便返岗务工人员有序出行。同时，组织10余名党团员成立党员突击队、青年志愿者服务队，提前对进出站通道、卫生间、候车室等重要区域进行消毒通风，营造安全温馨的出行环境，提升务工人员出行体验。
据了解，作为革命老区，百色市是广西重要的劳务输出地，农村劳动力外出务工约为100万人，其中大部分在珠三角地区工作。本次专列费用由地方政府承担，务工人员可免费乘坐。
《 人民日报 》（ 2023年01月30日 12 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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