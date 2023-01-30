本报西宁1月29日电 （李凌波）1月22日，大年初一。清晨，青海油田南翼山油气区东端油田“南Ⅲ6—5上”自喷井油嘴堵塞，被工友们称为“油井神医”的采油四厂高级技师王斌冒着严寒赶到现场，用自己总结的“听、闻、望、看、敲、摸”油井“疑难杂症”诊断方法，仅半个小时就完成了油嘴清理和替喷维护，使油井很快恢复了正常生产……

多年来，青海油田大力弘扬工匠精神，像王斌一样的技能型创新型人才和其他一线人员共1万余名，活跃在建设青藏能源高地的油气勘探开发前沿阵地和生产作业现场。

据统计，2018年至2022年，青海油田技能人才申请专利85项，其中发明专利20余项、攻克各类生产技术难题300多项，年创造经济效益超亿元。

为打造高素质技能型创新型人才队伍，青海油田从人才评价、能力培养、激励机制、作用发挥、创新交流、标兵选树、典型宣传等方面推进技能人才队伍建设，先后实施了百名领军人才、全员技能提升、技能奥运摘金、筑牢“三个一线”和百项成果推广、石油匠心筑梦等工程，基本形成了以高峰技能人才为引领、油田两级技能专家为龙头、技师及以上技能工匠为主力、中高级工为主体的技能型创新型人才大军。

以技能专家工作室为载体，为高技能人才开展技术革新、技能攻关、技艺传授等提供平台和保障，是青海油田培育技能型创新型人才的又一个显著特点。目前，油田共创建国家级技能大师和青海省劳模创新、中国石油集团技能专家、油田职工技术创新等不同层级、不同专业工作室21个，在创新科技成果、解决生产难题和专利申请、现场服务等方面发挥着重要作用。以“采油状元”采油一厂史昆个人名字命名的“史昆技能专家工作室”共有成员77人，下设创新组、采油组、注水组、集输组和综合组5个专业组，5年共获发明专利和实用新型专利27项，获省部级、油田级一线创新成果29项，累计创造经济效益2000余万元。

近年来，青海油田不断改进创新人才成长政策，建立操作技能人才九级晋升职业技能等级评价制度，并设定了操作技能等级与经营管理、专业技术序列对应关系和互认条件，推动技能人才发展通道纵向贯通、横向转换。与此同时，高技能人才薪酬和福利待遇与职业技能等级脱钩、与等级选聘关联，推动高技能人才由“重考试”向“重实际”转变，由“拿证书重待遇”向“凭业绩挣待遇”转变，逐步完善了根据能力水平高低、贡献大小确定薪酬和待遇，凭业绩贡献确定收入分配的激励机制。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 13 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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