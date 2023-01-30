图①：春节前夕，在辽宁沈阳萃华金店中街总店，售货员向顾客介绍黄金饰品。

崔 月摄

图②：交通银行上海静安支行客户经理向客户介绍外币理财业务。

李风颖摄

图表数据来源：证监会、银保监会等

中央经济工作会议提出，多渠道增加城乡居民收入。随着经济社会发展和投资理财观念的普及，居民通过多种投资渠道获得财产性收入的需求不断增长。近年来，我国理财市场不断强化金融服务、保障功能，增强服务实体经济水平，不断满足居民财富管理需求。当前，我国理财市场呈现新特点、新变化，反映出我国经济发展韧性强、潜力大、活力足。

——编 者

黄金热销市场旺

本报记者 王 观

“麻烦帮我拿一下这款产品。”1月中旬的一天，记者来到北京市菜百首饰蓝色港湾店，市民张阿姨正在选购黄金饰品。经过店员的一番介绍推荐，张阿姨看中了一款手链，“之前我也来买过金条，买金条看中的是它能保值增值。新年了，想买个黄金首饰戴，图个吉利。”

来店内选购的人不少，几名店员忙着招呼顾客，闲不下来。这边是女儿陪妈妈挑选吊坠，那边是老两口来买金镯子。

离菜百首饰不远的中国黄金柜台，店员们也在忙活着。店员小李告诉记者：“来逛的顾客很多，年纪稍大的喜欢选带‘福’字、写着‘平安’等寓意好的首饰，送孩子的会想选类似生肖兔这种可爱又吉利的产品，投资需求强的则会抓住时机选购金条。”

春节前后是传统的黄金消费旺季，随着疫情防控措施的不断优化，近期线下消费的活力逐渐释放，也带动了黄金消费市场升温。记者走访几家黄金首饰店铺发现，店内的客流量和出货量明显增加，店员们每天的清点、备货比平时忙上不少。

相比于传统的购买金条、黄金首饰，90后小伙儿马超更倾向于尝试黄金理财的新形式。“实物黄金虽然方便馈赠亲友，但对保管的安全性要求较高；而黄金ETF（黄金交易型开放式指数基金）等产品交易流动性好，也不用担心储存问题，手机上就能买卖。”马超说。

“近年来，随着我国黄金市场的发展，投资黄金的渠道和产品也越来越丰富。其中，实物黄金就有金条、金币、黄金首饰、黄金工艺品、黄金纪念章等多种形式，能满足不同人群的需求。”兴业研究外汇商品高级分析师张峻滔说。

中国黄金协会发布的数据显示，2022年，全国黄金消费量1001.74吨，其中，黄金首饰654.32吨，金条及金币258.94吨。截至2022年12月底，国内黄金ETF持有量约51.42吨。

张峻滔提示，黄金投资本身具有较强专业性，投资者对自己的风险偏好、专业能力、资金实力、投资目的等要有清醒认识，选择适合自己的投资工具。投资者在进行黄金投资时，还要注意选择正规的投资渠道，警惕各种鼓吹高收益“现货交易平台”等名目的“黑平台”。

外币理财新选择

本报记者 葛孟超

北京市民孙雪的女儿在国外留学。这两年，女儿房租、食物和生活用品开支都有所增加，学费也涨了。“孩子现在大三，往后还想读研究生，家里几年前就开始攒学费和生活费，每年按额度要求换汇，但这笔钱在账户上都存成活期的话，利息比较低。”孙雪说，近期一些家长逐渐把目光投向外币存款和理财产品，希望把手头短期用不上的外币买成理财产品，提高利息收入。

近年来，随着我国经济社会发展，手中持有外币的居民逐渐增多，这也带动了“外币理财”的需求增长。专家介绍，常规的外币理财主要是指外币存款、外币理财产品等，外币理财的形式逐渐丰富。在外币存款方面，截至2022年12月末，我国外币存款余额8539亿美元。以工商银行、农业银行、中国银行等大型商业银行的利率为例，目前1个月、3个月、6个月、1年、2年的美元定期存款挂牌利率分别为0.2%、0.3%、0.5%、0.8%、0.8%。针对大额和半年以上的美元等外币存款产品，利率一般可由银行与客户商议决定，存在一定的上浮空间。

在理财产品方面，外币理财产品与人民币理财产品基本一致。例如，登录工商银行手机银行APP的投资理财专区，可以搜索到多款不同期限的固定收益类美元理财产品，持有美元的客户可以选择购买。

交通银行上海静安支行零售部经理陈莉莉告诉记者，当前进行外币理财的客群主要是在我国的外籍人士、从事贸易等工作与国外有资金往来的人士、持有外币存款的人士以及子女在境外有外币换汇及汇款需求的人士等。客群特点主要是短期或长期持有外汇，可能有部分外汇临时不使用，有潜在的保值增值需求。

中国银行研究院高级研究员王有鑫表示，外币理财产品的普及，说明我国理财市场日益完善，居民的“钱袋子”更鼓了。建议投资者明确自身投资目标，是分散投资、实现外汇保值增值还是为了未来出国留学和旅游做准备。随着疫情防控措施的优化和经济政策效果的持续显现，今年经济运行有望总体回升，这将进一步提振市场预期和信心。同时，中国国际收支结构稳健、外汇市场内在韧性增强，也将有利于中国外汇市场保持平稳运行。

金融产品创新多

本报记者 赵展慧

“刚刚购买了新年发售的基础设施公募REITs（不动产投资信托基金）产品，希望今年有更多产品上市、市场更加繁荣。”北京市西城区的汪先生是首批基础设施公募REITs的投资者，经过一年多的观察和操作，他觉得，公募REITs项目运行平稳、流动性不错。

2021年6月，我国首批基础设施公募REITs项目上市，受到个人和机构投资者的踊跃认购。公募REITs是通过募集众多投资者的资金、用于投资不动产资产来获得收益的标准化证券金融产品，主要收益来源是标的基础设施资产运营产生的稳定现金流。

从专业投资者的角度，如何理性看待这一新的投资品？

中金公司固定收益部负责人刘晴川介绍，投资公募REITs的收益主要分为两部分：一是分红收益，主要依托底层资产的运营情况，相对稳定；二是价差损益，取决于公募REITs在二级市场的价格表现，有一定波动。“总体来说，公募REITs稳健、收益中等、符合长期资产配置需要。”刘晴川表示。

从运营角度看，公募REITs具有相对稳健的特点。“公募REITs投资标的主要是运营成熟阶段的基础设施资产，资产历史投资回报良好，同时，监管规则要求公募REITs将不低于90%的收益分给投资人，这也一定程度上降低了管理人对现金回报做再投资的风险。”刘晴川提到。

从权益属性看，公募REITs符合长期资产配置需要。刘晴川谈到，公募REITs的二级市场价格会因投资者的买卖产生波动，在某些时点波动性可能会因为市场情绪或流动性等原因有所放大；但从较长时间周期看，预计公募REITs的二级市场价格还是会围绕其基于现金流预期的评估价值波动。“因此，长期配置可能会放大该产品分红稳定的优势，实现基于资产的现金流创造能力来获取收益。”刘晴川说。

今年，一批新产品项目正等待获批。专家普遍预计，2023年公募REITs将保持快速增长，发行将更加常态化，首发和扩募将共同推动市场加速扩容。“一方面有旺盛的市场需求，另一方面供给端也有非常丰富的底层资产。”刘晴川认为，我国公募REITs发展潜力巨大，折射出我国内需市场的生机活力。

专家认为，推动公募REITs稳步发展，能够有效盘活存量资产，拓宽社会资本投资渠道，增强资本市场服务实体经济质效。“从短期看，有利于广泛筹集项目资本金，降低债务风险，是扩内需、补短板的有效政策工具；从长期看，有利于完善储蓄转化投资机制，降低实体经济杠杆的同时，让更多投资者可以共享中国的经济发展成果。”刘晴川表示。

保险产品添保障

本报记者 屈信明

“父母一向注重合理理财、防范风险，多年前便开始为养老作准备，购买了年金险等产品。去年，他们又投保了面世不久的专属商业养老保险。”福建省三明市居民杨浩说。

“不少同学、同事购买了普惠医疗险等产品，除了预防意外变故可能造成的经济负担，还可享受疾病早筛、就医帮助等服务。”北京市海淀区居民任坤说。

近年来，越来越多人考虑在财富“篮子”中配置养老、健康、财产等方面的保险产品，增强自身抵御风险的能力。为更好满足百姓多样化、多层次的风险保障需求，保险业持续加大产品研发创新力度，拓展服务内容，凸显保障功能。

——“新面孔”契合新需求，精准补齐保障短板。

去年，北京市朝阳区的新能源汽车车主刘硕享受到了专属车险的“利好”：“得益于自用充电桩纳入新能源汽车专属保险责任范围，我的充电桩意外损坏后，保险公司及时进行了定损、理赔。”

新能源汽车专属保险上线一年来，不少“量身定制”的条款给新能源车主带来实实在在的便利，受到市场认可。

在养老领域，结合我国人均预期寿命提高、长期养老需求增多的情况，专属商业养老保险提供了终身领取的方式，并承诺一定的保底利率。“这有利于为长寿老人持续提供经济保障，强化产品的养老属性。”中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

——“老产品”焕发新活力，带来更好服务体验。

“居家过日子，免不了遇到忘带门钥匙等麻烦事。投一份家庭财产保险，既能享受相关服务，更能为房屋及室内财产等带来保障。”四川省成都市武侯区居民李澄芃说。

传统家庭财产保险受到市场青睐。数据显示，去年下半年，家财险保费收入同比涨幅较大。业内人士分析，通过优化附加服务、强化保障功能等，家财险业务既能够为消费者带来实惠，也有利于保险业自身挖掘业务增长空间。

“城市居民愈发看重‘保险+养老服务’的组合，以满足养老阶段医疗照护、入住优质养老机构等需求。”清华大学公共管理学院教授杨燕绥说。

消费者如何正确选购保险产品？业内人士提醒消费者，要通过正规保险公司、保险中介机构和有保险销售资格的代理人等渠道咨询和购买保险产品。购买保险产品时，要仔细阅读保险责任、免责条款等合同内容。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 18 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经