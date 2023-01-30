黄豁、李琳海、解统强

新春正月的高原寒风侵肌。青海胜利宾馆长江厅，却暖流涌动，笑意融融。

28日，是春节长假后第一个工作日，青海省“助企暖企春风行动”企业家座谈会在西宁举行。党委、政府主要负责人和55位企业家代表围坐在一起，总结成绩，谋划未来，为新一年发展凝聚共识。

“扎根青海、深耕青海，共创青海高质量发展的美好未来。”青海省委、省政府领导如此激励企业家。

青海地处“地球第三极”，这里风光旖旎、资源富饶。位于三江之源的青海是“中华水塔”，生态地位重要。绿色，是青海经济发展的永续动力。

——过去五年，青海建成全球最大的金属锂生产线，镁基土壤修复材料产品实现从无到有。清洁能源进入源网荷储一体化推进新阶段，技术创新、建设规模、利用效率多项指标走在全国前列。

——过去五年，电网进入特高压时代，青海建成世界首条全绿电大通道，投运21台世界首个、全球最大的新能源分布式调相机群，累计外送电量300亿千瓦时，“绿电5周”再次刷新世界纪录。

——过去五年，全国首个100%利用清洁能源的大数据产业基地建成，一批行业领军企业落户青海，新能源、新材料、光伏装备制造产业由大变强……

天合光能股份有限公司是一家业务覆盖全球超过150个国家和地区的新能源企业。2022年底，天合光能光伏组建全球累计出货量超130GW，相当于6个三峡水电站的装机量。去年，该公司在西宁设立天合西部总部，以绿为进，在国家清洁能源产业高地建设中积极作为。

“通过建设光伏电站等，将清洁电力有效进行消纳，保障制造业竞争力。”座谈会上，该公司常务副总裁曹博说，2022年下半年，企业克服疫情影响等困难，半年实现制造业投资落地60亿元。今年，该企业计划在青海制造业和电站投资约150亿元。

青海是我国绿电比例最高的省份，但同时青海荒漠化土地面积大，分布广。“我们将通过建设光伏电站，改变局部气候，使戈壁变成草场，当地牧民可以在电站的光伏板下放羊，这是一种能源和生态修复的完美结合。”曹博说。

如今，在海拔3000多米的青海海南藏族自治州共和县光伏产业园区，一排排光伏面板“追风逐日”，通过特高压线路向祖国各地输送绿色能源。而在光伏面板下，一只只悠然自得的“光伏羊”品尝着鲜草，让人看到了一幅光伏产业与农牧业相得益彰的美丽图景。

个体的成绩折射出来之不易的2022年青海高质量发展答卷。

2022年，青海省市场主体在攻坚克难中逆势增长3.6%，总量突破55万户。青海省财政厅提供数据显示，2022年，统筹财政政策和资金工具，精准高效开展助企纾困，累计退减缓免各类税费211亿元。

企业是推动青海高质量发展的主力军。会上，青海省政府相关负责人表示，广大企业在现代化新青海建设新征程中大有可为，要把握大势、抢抓机遇、共谋发展，在扩大有效需求、加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地中积极作为，服务和融入新发展格局、打造生态文明高地、增进民生福祉、推进科技进步创新。

“点绿成金”，因地制宜走上绿色路。青海优化能耗指标科学分配，促进重大项目落地建设，推动招商成果加速转化为投资动力。

宁德时代新能源科技股份有限公司是全球领先的新能源创新科技公司。2022年该企业国内动力电池装机容量达142GWh，占国内动力电池装机总量的近一半。该企业落户青海十年来，产能规模逐年扩大，截至2022年底累计实现销售收入235亿元，去年完成工业总产值72亿元，较上年同期增长43％，有效助力稳住经济大盘。

谈及目标，该公司董事长助理余东旭信心满满。

“未来，我们将以科技为支撑，以电动化和智能化为核心，以先进电池和风光水等可再生能源的高效电力系统，替代传统化石能源为主的固定和移动能源系统，实现市场应用集成创新。”

信心足，目标也清晰了起来。

“拉面经济”是青海海东等地区的重要产业，目前，青海共有2.98万家拉面店遍布在全国337个城市，从业人员达18.9万人，年产值达150亿元。拉面经济已成为青海民族地区决胜全面建成小康社会的重要途径和有效方式。

“一碗小小的拉面让从业者挣了票子、创了牌子、育了孩子、换了脑子、多了路子。未来，我们要让该产业发展呈现产业互联效应，”谈到信心，青海佰客基食品研发有限责任公司董事长马丽萍提高了声调。

展望未来，一幅幅美好的发展蓝图正徐徐展开，一条条清晰的目标任务透出浓浓的信心、激情与干劲。

青海省工业和信息化厅相关负责人表示，要齐抓改善民营经济发展软环境和硬环境，破除制约企业发展的“玻璃门”“弹簧门”“旋转门”，努力营造“亲商、敬商、安商”的营商环境。

记者从该座谈会了解到，今年，青海将出台“1＋9”助企暖企方案，聚焦关键，精准滴灌，强化举措的引领性。

青海省相关领导说：助企，就是行动上帮助。暖企，就是感情上温暖。春风行动就是乘着二十大的东风，让各类市场主体在高原大地感受江南的杨柳之风，发芽出叶，蓬勃新生。

新年新气象。青海省委主要领导表示：“今后要通过各方努力让青海成为投资兴业的热土，让企业家的口碑成为青海最闪亮的金杯，共同携手走进生机勃发的春天。”

(责编：王震、陈键)

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