豆腐郎磨出新的豆腐经
正月初七一大早，湖北省钟祥市石牌镇一家豆制品生产器具批发店门口，站着好几位前来采购的顾客，豆腐布、豆干机、煮浆机……一个个名词从他们嘴里蹦出，批发店老板把计算器键盘敲得飞快。
人勤春来早。年还没过完，这些按捺不住踏上异乡、奔赴全国大中城市做豆腐的湖北石牌“豆腐郎”，急急忙忙采购豆腐制作器具，为年后大干一场做准备。
“回来歇了几天，明天就要走，等不到过完正月十五了。”“豆腐郎”李传勇在批发店买完几十张豆腐布和一箱砂轮，便急匆匆离开，回家收拾行李。他15岁就跟着父亲学做豆腐，在福建省三明市开了家夫妻豆腐店。离家前，他特意到镇上采购一些生产豆腐器具带回福建。
“今年要把小店规模扩大一些。春节前，明显感觉人们外出聚餐多了，豆腐需求稳中有升。这几天节还没过完，客户就陆陆续续打电话来催货了。得赶紧回去开张做生意。”李传勇说。
地处汉江之滨的石牌镇是闻名全国的“豆腐之乡”，因为水好、豆好、工艺好，石牌豆腐味道醇厚、色泽纯正，受到市场欢迎。上世纪末以来，一批批石牌“豆腐郎”外出闯荡，在全国500多座城市以及新加坡、韩国、泰国等地扎下根来，做起豆制品生意。
每到春节，在外的“豆腐郎”就像候鸟一样，回到挂念已久的“老窝”。今年返乡过年的“豆腐郎”格外多，镇上宽阔的双向四车道上，穿梭而过的车辆都挂着全国各地的牌照。
“明年回家修一修老屋。”“今年努力，争取赚辆豪车。”“家里老人年纪大了，不跟着出去帮忙了，以后赚钱全得靠自己。”……这些忙着采买的“豆腐郎”，你一言我一语地聊了起来。
“90后”的肖晓被称为新一代“豆腐郎”。“做豆腐是父辈留给我们的谋生之道。”肖晓说，如今消费市场和20年前大不相同，年轻人更喜欢新潮，豆腐要玩出花样、多开发新产品，才能受到欢迎。
“花样再多，不能忘本。”“豆腐郎”黄明忠则一直坚持古法工艺。在本地做豆腐的他，往年总歇到正月十五以后才开工，今年大年初三就忙碌起来。这几天，黄明忠的豆腐工坊里始终雾气缭绕、豆香四溢。工人忙个不停，磨浆、煮浆、摇浆、点浆、压制……“今年过年生意蛮好，我们每天要消耗掉1000多斤黄豆，从春节到现在卖了10多万元。”
“世上三般苦，撑船打铁磨豆腐。”做豆腐时常三更睡、五更起，非常辛苦。近些年，“豆腐郎”不断谋求生产工艺优化，减轻劳动强度，扩大生产规模。18岁起跟着哥哥做豆腐的鄢维斌，兴办标准化豆制品生产企业，形成加工、销售、物流一条龙的现代企业。
“豆腐是石牌的招牌，全镇9万多人中，有八成从事豆制品及其相关行业，有3万多人在外做‘豆腐郎’。每年每户能赚几十万元甚至更多，带动周边乡镇10余万人外出就业。石牌豆制品制作技艺，被纳入湖北省省级非物质文化遗产扩展项目名录。我们计划筹办石牌的古镇豆腐文化节和豆制品展览会，一定要打响石牌豆腐‘健康、养生、长寿’的品牌。”石牌镇商会会长周志强说。
近年来，石牌镇做起豆腐文章，引进豆制品食品加工企业，建成了食品产业园。“除了鲜食豆制品，产业园主要生产豆粉、豆腐花、植物蛋白饮品等，通过机械化提高生产效率，形成本地产业集群，带动地方经济发展。”荆门长寿食品产业园负责人陈晓亮说。新华社武汉1月29日电
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国一重刘明忠：发力实体经济，坚持聚焦主业、做强实业、做精专业
- 学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。…
相关新闻
- 评论
- 关注