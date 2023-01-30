廖君、熊翔鹤、黎昌政

正月初七一大早，湖北省钟祥市石牌镇一家豆制品生产器具批发店门口，站着好几位前来采购的顾客，豆腐布、豆干机、煮浆机……一个个名词从他们嘴里蹦出，批发店老板把计算器键盘敲得飞快。

人勤春来早。年还没过完，这些按捺不住踏上异乡、奔赴全国大中城市做豆腐的湖北石牌“豆腐郎”，急急忙忙采购豆腐制作器具，为年后大干一场做准备。

“回来歇了几天，明天就要走，等不到过完正月十五了。”“豆腐郎”李传勇在批发店买完几十张豆腐布和一箱砂轮，便急匆匆离开，回家收拾行李。他15岁就跟着父亲学做豆腐，在福建省三明市开了家夫妻豆腐店。离家前，他特意到镇上采购一些生产豆腐器具带回福建。

“今年要把小店规模扩大一些。春节前，明显感觉人们外出聚餐多了，豆腐需求稳中有升。这几天节还没过完，客户就陆陆续续打电话来催货了。得赶紧回去开张做生意。”李传勇说。

地处汉江之滨的石牌镇是闻名全国的“豆腐之乡”，因为水好、豆好、工艺好，石牌豆腐味道醇厚、色泽纯正，受到市场欢迎。上世纪末以来，一批批石牌“豆腐郎”外出闯荡，在全国500多座城市以及新加坡、韩国、泰国等地扎下根来，做起豆制品生意。

每到春节，在外的“豆腐郎”就像候鸟一样，回到挂念已久的“老窝”。今年返乡过年的“豆腐郎”格外多，镇上宽阔的双向四车道上，穿梭而过的车辆都挂着全国各地的牌照。

“明年回家修一修老屋。”“今年努力，争取赚辆豪车。”“家里老人年纪大了，不跟着出去帮忙了，以后赚钱全得靠自己。”……这些忙着采买的“豆腐郎”，你一言我一语地聊了起来。

“90后”的肖晓被称为新一代“豆腐郎”。“做豆腐是父辈留给我们的谋生之道。”肖晓说，如今消费市场和20年前大不相同，年轻人更喜欢新潮，豆腐要玩出花样、多开发新产品，才能受到欢迎。

“花样再多，不能忘本。”“豆腐郎”黄明忠则一直坚持古法工艺。在本地做豆腐的他，往年总歇到正月十五以后才开工，今年大年初三就忙碌起来。这几天，黄明忠的豆腐工坊里始终雾气缭绕、豆香四溢。工人忙个不停，磨浆、煮浆、摇浆、点浆、压制……“今年过年生意蛮好，我们每天要消耗掉1000多斤黄豆，从春节到现在卖了10多万元。”

“世上三般苦，撑船打铁磨豆腐。”做豆腐时常三更睡、五更起，非常辛苦。近些年，“豆腐郎”不断谋求生产工艺优化，减轻劳动强度，扩大生产规模。18岁起跟着哥哥做豆腐的鄢维斌，兴办标准化豆制品生产企业，形成加工、销售、物流一条龙的现代企业。

“豆腐是石牌的招牌，全镇9万多人中，有八成从事豆制品及其相关行业，有3万多人在外做‘豆腐郎’。每年每户能赚几十万元甚至更多，带动周边乡镇10余万人外出就业。石牌豆制品制作技艺，被纳入湖北省省级非物质文化遗产扩展项目名录。我们计划筹办石牌的古镇豆腐文化节和豆制品展览会，一定要打响石牌豆腐‘健康、养生、长寿’的品牌。”石牌镇商会会长周志强说。

近年来，石牌镇做起豆腐文章，引进豆制品食品加工企业，建成了食品产业园。“除了鲜食豆制品，产业园主要生产豆粉、豆腐花、植物蛋白饮品等，通过机械化提高生产效率，形成本地产业集群，带动地方经济发展。”荆门长寿食品产业园负责人陈晓亮说。新华社武汉1月29日电

(责编：王震、陈键)

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