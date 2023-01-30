于佳欣

兔年春节，一个个跃动的数据，彰显着中国消费的活力与潜力，也释放出经济复苏回升的积极信号。开春之际，我们需巩固这一态势，乘势而上，踔厉奋发，推动经济稳步回升，实现经济运行整体好转。

中国春节烟火气的回归和忙碌劲也让世界感受到信心与暖意。“我们怀着满满的爱等待中国游客！”从国外旅游从业者口中，能真切感受到中国出境游恢复带给他们的欣喜。英国《金融时报》网站发文指出，这种需求释放预期支撑着全球经济复苏的希望。美国《巴伦周刊》网站称，中国经济复苏将溢出到一系列全球企业和新兴市场，形成足以吸引投资者的势头。

春节消费是观察全年经济走势的一扇重要窗口。不断向好的发展数据，折射出中国经济发展的韧性与潜力，体现了经济长期向好的基本面。消费走热，为全年发展开了好头、起了好步，成为提振经济发展信心的催化剂。当前，国际环境仍在复杂演变，经济恢复基础还不牢固，稳住经济回升势头，更需我们把握机遇，干在实处。

推动经济稳步回升，需要“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲。开工首日，各地吹响实干冲锋号：相关部门纷纷召开会议，对新一年稳经济、推动高质量发展作出部署；一批重大项目签约开工，重大工程开足马力；多地政企组团节后再出发，赴海外招商引资拓商机；许多企业春节顾不上休息，车间一直未停工，走在拼经济最前线；多地政府部门负责人一开年就赴企业走访调研，将惠企政策落到实处……大江南北，热火朝天，在加速奔跑中抢占先机。

推动经济稳步回升，需要政企共同努力，各方形成合力。去年12月召开的中央经济工作会议提出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。春节后首个工作日召开的国务院常务会议也要求乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力。各地要加快落实中央关于稳经济的系列举措，确保不折不扣落地生根；聚焦自身特色优势，加快补短板、锻长板，因地制宜谋发展；帮助企业解决生产经营难题，为包括民营企业在内的各类企业营造良好营商环境；各类市场主体也要将敢闯敢拼的劲头保持下去，在主动作为中收获新商机、拓展新天地。

大道至简，实干为要。只要抓住契机，铆足干劲，踔厉奋发，就一定能把潜在优势转化为实实在在、看得见摸得着的具体成果，持续巩固和拓展经济运行回升势头。

据新华社北京1月29日电

(责编：王震、陈键)

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