从春节支付大数据看消费信心回升
消费是观察中国经济的晴雨表，消费数据的变化，折射着中国经济的脉动。多个部门与支付平台日前发布的数据显示，在刚刚过去的春节假期里，我国出行旅游火爆，城市商圈客流量增多，春节档掀起观影热潮……供需两旺的消费市场，展现着中国经济的旺盛活力与消费信心的持续回升。
随着我国调整优化疫情防控措施，2023年春节出行需求火热。1月21日至27日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约2.26亿人次。返乡潮成功带动返乡消费，支付宝数据显示，今年春节期间，三线及以下城市消费金额较去年春节增长近20%，涨幅超过一二线城市。
返乡团圆之余，出行旅游也迎来小高潮。经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%。
支付宝发布的数据显示，春节期间通过该平台搜索“酒店预订”的数量较去年增长6倍，酒店消费支出增长8成。云南、西藏、广东、陕西、福建的热门旅游城市酒店消费数据醒目，增幅均超200%；张家口、西双版纳等热门旅游地景区消费金额较去年增长超10倍。
春节期间，海南离岛免税消费持续火爆。其中，香化、精品等免税商品成为销售“爆款”。据海口海关统计，1月21日至1月27日，海口海关共监管离岛免税购物金额15.6亿元，比2022年春节假期增长5.88%；免税购物人数15.7万人次，比2022年春节假期增长9.51%；人均消费9959元。
旅游出行火热的同时，更多人春节不再“宅家”，选择走进商超、餐饮，线下消费有所升温。上海南京路步行街沿线餐厅生意红火，老字号新雅粤菜馆堂食位几乎天天订满；大年初一，北京荟聚中心商场内7000多个地下车位停得满满当当，多家餐馆需要等位，黄金珠宝销售额较上年翻番……
商圈的火热消费在支付宝数据中也有体现。支付宝数据显示，春节期间北京全市60个重点商圈客流量超1412.7万人次，超市、餐饮、电商等企业销售额较疫情前同期增长13.7%；杭州湖滨银泰in77、杭州武林商圈、长沙五一广场等知名商圈火热异常，消费增速位居全国前列。
此外，春节假期人民群众文化生活丰富。2023年春节档票房达67.58亿元，取得我国影史春节档票房第二的成绩，其中《满江红》以26.06亿元票房成绩领跑，《流浪地球2》21.64亿元票房位列次席……
“春节消费的强劲表现，充分展现了我国经济强大的活力、潜力和韧性。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说，随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，消费信心有望进一步增强；同时，我国此前推出稳经济一揽子政策和接续措施，突出稳经济大盘稳就业稳物价，为后续消费持续恢复提供了坚实基础。
消费活力的不断释放正提振着全球对中国经济的信心。日前，一些外国投行纷纷上调中国2023年经济增长预期，荷兰国际集团和高盛分别上调至5%和5.2%。美国银行一项面向基金经理的调查显示，近期认为中国经济会出现更高增速的受访者比例大幅提高。
1月28日，春节后首个工作日召开的国务院常务会议亮出多重举措，释放出促进经济稳步回升的积极信号。会议指出，要针对需求不足的突出矛盾，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力。
展望未来，周茂华表示，从大趋势看我国处于消费升级阶段，短期因素干扰不会改变人们消费需求的整体提升。同时，我国就业基本盘总体稳定，居民消费价格温和上涨，内需规模继续扩大，依托超大规模市场优势和有力政策支持，中国经济发展潜力将不断释放。
新华社北京1月29日电
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