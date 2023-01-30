新华社重庆1月28日电（记者周思宇、陶冶）冬日三峡薄雾缭绕，行走在地处三峡库区腹地的重庆市奉节县，一片片脐橙林夹岸而生。迎来丰收季，黄澄澄的果子挂满枝头。

奉节是全球8大脐橙主产区之一，脐橙种植历史可溯源至汉代。诗人杜甫移居夔州（今奉节）时曾为之作诗：“园甘长成时，三寸如黄金。”早年间，奉节脐橙虽品质上乘，却因销售渠道单一没能带动百姓致富。

今年70岁的果农余都香种了快50年的脐橙，他回忆道：“以前都是商人来奉节收购，老百姓哪懂销售，价格一直卖不起来。”后来，余都香咬牙借了一笔钱，租来4辆卡车把村里几十吨脐橙带去成都，没想到亏得血本无归。

如何开辟脐橙与消费者之间的“直通车”？奉节将目光投向互联网电商。“2013年我们出台电商奖励政策，2016年开始推广直播，目前卖脐橙的网店已有近2000家。”奉节县脐橙产业发展中心工作人员袁敏荣介绍，近年来奉节脐橙电商销售稳步发展，物流便捷度也不断提升。

“村民们参与电商的积极性很高，在永乐镇江南村1社，70户人家有68户都在网上卖脐橙，最多的一年要卖30多万元。”袁敏荣说，有的村子由于脐橙产业发展得好、电商普及率也高，吸引了10余家快递公司直接在村里设点，为果农们提供上门服务。

余都香今年收获了近3万斤脐橙，正值销售黄金期，他忙着给顾客包装发货，一天能卖出1000多斤。他告诉记者：“快递很方便，把装好的脐橙放在路边，快递员就会上门来收，很快鲜果就能送到顾客手中。”

电商模式不仅解决了流通和售卖难题，更提高了脐橙的“身价”。果农们给记者算了一笔账：优级脐橙收购价约每斤2.3元，而自己卖平均每斤价格能达到3.2元。“没有经销商在中间加价，农民和消费者都能得到实惠。”余都香说。

奉节县商务委员会主任李晓霞介绍，除了农户自己售卖，政府还大力推广“电商企业+脐橙基地+农户”合作模式，鼓励企业与脐橙种植基地或专业合作社建立稳定产销关系，让“互联网+脐橙”更加高效。

在中国三峡柑橘（奉节脐橙）交易中心，一辆辆满载着脐橙的货车不断驶入，这些脐橙刚从农户家采摘下来，随后将进行清洗、分选、包装工序。“作为集约化供应链，中心将缺乏销售渠道的农户整合起来，收购脐橙供应给电商企业、商超和农贸市场，目前年销量2至4万吨。”厂区管理杨刚说。

“交易中心二楼公共区域有将近500平方米，我们将它打造成‘共享直播间’和‘共享办公室’，为‘新农人’提供免费服务，让直播带货更加便捷。”杨刚介绍，“共享直播间”投用后，已有几十位主播入驻开展直播业务。

奉节脐橙作为当地特色农产品，串起了推动乡村振兴的“甜蜜产业”。据了解，目前全县脐橙面积稳定在37万亩，综合产值超38亿元，带动30万户橙农致富，造就了10个产业“亿元村”。

“去年奉节到重庆的高铁通车了，立足本地优势旅游资源，我们还要将旅游业和脐橙产业结合得更紧密。”袁敏荣表示，奉节正着力打造特色采摘体验线路，未来将进一步延伸脐橙精深加工链条，探索脐橙的更多可能。

(责编：王震、陈键)

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