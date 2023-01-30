海拔1420米的雪山上 有群万家灯火守护者
尹斌和刘昌武在110千伏西公线03号观冰点观测线路融冰状态。国网湖南电力供图
◎蒋叶子 彭小桐 本报记者 陈 瑜
“麻阳有座西晃山，离天只有三尺三。”湖南怀化麻阳当地群众流传着这样一句话。海拔1420米的西晃山，每到冬季，平均有50多天是大风大雾、雨雪冰冻天气，好好过个年，是村民们共同的心愿。
春节前夕，湖南省迎来新一轮低温冰冻天气。为确保春节期间供电稳定，国网湖南电力发布覆冰寒潮蓝色预警，全力迎战雨雪冰冻天气，近300支抢修队伍随时待命，1798处观冰哨所陆续启用，超过5000名电力员工穿梭在崇山峻岭和铁塔和银线下，奔波在阡陌纵横的城镇乡村街巷，守护万家灯火。
来自国网怀化供电公司的输电运检员工尹斌就是其中一员。寒潮伊始，尹斌便和同事刘昌武来到位于西晃山顶的110千伏西公线监视哨所，监测线路覆冰情况。
作为西晃山风电场升压站至220千伏公坪变电站的送电线路工程，110千伏西公线每年都是湖南省内最早结冰的输电线路之一。自该线路2015年12月投运以来，坚守在茫茫雪山监测冰情、协助开展融冰作业，成了尹斌和同事们的主要工作。
上山值守的第二天，大风伴随着中雪呼啸而至，能见度不足两米，尹斌和往常一样，在手机上调整好2个小时一次的闹钟，和刘昌武一道穿戴好冰爪鞋套、棉大衣和棉帽，带上监测工具，迎着风雪、穿越迷雾，前往01号监测点开展当天的冰情监测工作。
记录好温度和风速后，尹斌开始用游标卡尺测量铁塔覆冰厚度，并通过1米模拟导线取冰称重，换算导线覆冰厚度。
“现在的覆冰重量为1千克，换算成导线覆冰厚度是10毫米左右。”尹斌说，按照现在的覆冰发展速度，一天之内导线覆冰便可达到18毫米，届时将申请开展直流融冰作业。
融冰作业一旦开始，尹斌和刘昌武需要步行前往1公里外的03号观冰点观测线路融冰情况。
“其实，我们现在拥有先进的全景监控中心线上观冰技术，可以及时了解线路覆冰和融冰情况。但在西晃山这样特殊的地方，仍需要人工驻守观冰。”尹斌告诉记者，直流融冰是通过对输电线路施加直流电压的方式，让导线发热自行融冰。尹斌的任务是在观测三相导线的覆冰全部融化后，及时汇报，停止继续施加直流电压，保障输电线路正常运行。
每开展一次直流融冰作业需要3个小时，在此期间，尹斌必须顶着风雪，坚守在观测点，寸步不离观察融冰状态。山顶的寒风刺骨，刮在脸上像刀子一样疼。3个小时后，不仅手脚被冻得不听使唤，眉毛和睫毛被染白，结满冰碴的棉衣和棉帽脱下来，甚至可以“站立”起来。
2020年底，国网湖南电力克服交通不便等困难，在观冰点的山崖边修建了一座水泥小屋，在等待融冰的间隙，输电运检员会在小屋内简单食用方便食品，解决午餐或者晚餐。“虽然条件简陋，但作为唯一的避风场所，我还是觉得很温暖的。”尹斌说。
2022年春节，团队经历了时间最长的一次监测，在这人迹罕至的山巅连续坚守了13天。这次上山之前，尹斌特意买好了福字和对联，贴在哨所门口。
“到哪过年，都有个过年的氛围嘛！”热好自热米饭，尹斌乐呵呵地对着刘昌武说，“今天过年，我们干个饭，新年快乐！”
融冰间隙，尹斌和刘昌武在110千伏西公线03号观冰点临时哨所食用自热米饭等方便食品。
“坚守是为了更多人的团圆。”这是尹斌连续在西晃山值守的第8个年头，在他看来，冰情监测工作关系着电网安全稳定运行，连接着千家万户的温馨团圆，容不得半点马虎，再苦再累也是值得的。
接下来，他还将继续在这茫茫雪山坚守，直到天气转暖、冰雪消融……
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