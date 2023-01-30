矿区来了“新员工”：科技赋能零碳矿山
◎本报记者 张景阳 通讯员 王丽曼
春节期间，内蒙古准格尔旗经济开发区。当夜幕降临，内蒙古铁辰智能装备有限公司的研发大楼里的灯早早亮了起来，研发中心主任王兴刚正带领团队加班加点地推进攻关项目。
“研发要永远在路上，早一天出成果，事半功倍；晚一天上赛道，事倍功半。”这样的理念已深入每个成员心中。一年前，该企业推出了首台95吨纯电动无人驾驶矿用车，标志着他们获得了无人驾驶和新能源的“双赢”。
在准格尔旗一望无际的矿山里，一台台满载煤炭的巨型卡车穿梭其间，却没有往日发动机的轰鸣和乌黑的尾气。走近后人们还会惊奇地发现，行走的卡车驾驶室内空无一人。作为全国煤炭产量最大的县域，准格尔旗在为全国各地提供坚实能源保障的同时，也在凭借技术创新践行着绿色、智慧的发展理念。
从工程师跟车测试，到安全员跟车作业，再到如今的安全员下车、矿车自主行驶，矿车无人驾驶技术在准格尔旗得以飞速发展，高新技术企业的科研团队功不可没。
在铁辰智能装备有限公司车间内，机械作业声此起彼伏，汽车生产零部件整齐列队，全自动化流水作业生产线马力全开。企业负责人介绍，来自市内及周边地区露天煤矿的100多台订单已经陆续下线，2023年他们迎来了发展的“开门红”。
无人驾驶技术的应用并非一帆风顺，研发过程中，难点接踵而至。“露天矿无人驾驶存在着道路没有明显标识、通信卫星信号覆盖弱、定位误差大等实际困难，我们针对这些瓶颈，逐一进行技术攻坚。”王兴刚告诉记者。
经过研发团队的努力，最新下线的无人驾驶矿用车采用车辆线控技术，可在矿山现场精准、平稳地完成倒车入位、停靠、自主避障等项目。同时，车辆配置环境感知系统、行为控制、定位系统及高精度地图，可按照矿山调度指令在无人操作的情况下完成自动装载、运输和卸载的循环作业，实现矿区作业低成本、高效率的目标。
王兴刚指着电脑上的设计图向记者介绍：“最初我们是以无人驾驶矿用车为主要生产目标的，‘双碳’战略目标出台后，我们及时转弯，直接切入新赛道。通过与国内知名研发机构的院校合作，开展纯电动、氢能等新能源矿用车的技术研发。目前，我们已经成功掌握MCU电机控制器、BMS高压电池管理系统、VCU整车控制器等核心技术，春节过后将有20台105吨新能源纯电动矿用车下线。”
王兴刚介绍，传统燃油宽体矿车有一半的成本来自于燃油消耗，每台车的能耗成本约在57万元。如果换成纯电新能源矿卡，能耗成本将降低到26万元。从碳排放的角度来讲，燃油车每年碳排放53万吨左右，而纯电动卡车的碳排放为零。
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