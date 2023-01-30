陈汝健 夏 凡

春节前夕，记者来到河北省高碑店市的首衡智慧冷链物流园，这里车来车往，人潮涌动。

“我们这是北方最大的农副产品和冻品流通枢纽，也是热带果蔬进入北方市场的主要通道，这里连着整个‘三北’地区老百姓的餐桌。”首衡集团常务副总裁伍彦介绍。

走进物流园智能梯控室，只见十余名作业员正在娴熟地根据操控台上的“闪烁”显示处理“呼梯”。

记者通过视频显示屏看到，一位商户径直走进冷库货梯轿厢，他没有手按电梯按钮，而是朝着电梯楼层牌指了一下，坐在记者旁边的作业员赵亚静立即按照操控台上的“信号”提示进行相应操作，为他快速调配了货梯。

“我们这台智能梯控平台，是由乘客和远程梯控室作业员共同完成货梯调度。”物流园智能梯控主管杨宁介绍，货梯轿厢内采用了可视化管理，实现了集中远程操纵。

货梯的远程调度和仓库的可视化，让冷库资源调配更高效，管理更科学。“乘客进入货梯轿厢后，还可以和梯控室的作业员进行语音对话。”杨宁说。首衡智慧冷链物流园被称为京津冀城市群的“大冰箱”，可实现“环京津一小时鲜活农产品流通圈”的仓储保鲜。“目前冷库存储量可达20万吨，这相当于同时启动了60万台家用冰箱。”物流园仓储管理总监邱永杰介绍。

“制冷机房是整个冷链物流的核心。”物流园制冷经理王晓宾说，冷库的整体制冷系统采用R507/CO_2复叠系统，这较之传统的氨制冷工艺，对获得同样制冷效果所需的能耗更低，使用的二氧化碳做制冷剂，还能够有效延迟二氧化碳等气体的排放。

值得一提的是，这套制冷系统还配设了计算机人机界面，可实时监测系统中所有设备的工作状态，实现对温度、压力等数据的集中存储管理、计算机远动控制等中央管理调节。

冷链车的恒温系统是冷冻产品长途运输的重要保障。“在我们冷链物流平台上注册的千余辆冷链车全部安装了GPS定位和恒温系统。”首衡智慧冷链物流服务部总监张庆智说，冻品商户可以通过平台实时查询车温监控和车辆状态等信息。说话间，张庆智拿出手机，为记者进行了现场演示。

科学的产品检测是构筑“舌尖上的安全”的一道重要保障。“通过入门检、专项检和重点品类抽检，以及大型仪器的精准检测，能够有效确保‘三北’地区农副产品和冷冻产品的安全供应。”首衡检测中心负责人黄磊介绍。

(责编：王震、陈键)

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