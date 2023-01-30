原标题：科大讯飞开启高质量发展新阶段，未来目标利润年增长超30%，人均效益三年翻番

进入利润年增长30%以上的新阶段；现金流匹配利润增长，同步良性增长；人才招引与培养系统化提升，人均效益三年内翻番；运营型根据地和持续流水型业务五年内占比达80%以上。日前，在科大讯飞2023年会上，董事长刘庆峰在内部讲话中表示，2023年将开启公司高质量发展的全新阶段。

2022年，注定是极其不凡、极其艰难的一年，也是难中求进、干中求进、变中求进的一年。这一年，科大讯飞“稳中求进”的战略如期推进，根据地业务扩面增效、业绩良性增长，战略聚焦下的新业务、新产品带来新增长机遇，核心技术持续引领、夯实安全可控研发平台，为组织绩效提升进行了有效的管理改进和机制设计。

“我们稳住了阵脚，夯实了基本盘！”刘庆峰表示，2022年根据地业务收入增速同比增长23%。打开来看，讯飞开放平台毛利增长20%；教育根据地考试、学习机业务营收同比分别增长35%和53%；智医助理合同毛利增长超110%，“精确医保决策”开辟医保运营新模式；智慧城市以安徽为根据地，打造云端融合的一体化数据基础平台，打造数字政府新标杆；智能办公本全年市占率第一，录音笔市场份额稳居第一；工业互联网平台入选全国“双跨平台”……

与此同时，随着“讯飞超脑2030”计划的启动和牵引，推动着科大讯飞源头核心技术的系统性创新和持续突破，支撑、引领产业发展。

2022年，讯飞多语种技术持续进步，主要语种核心效果保持国际领先；面向元宇宙、虚拟经济的多维表达技术持续突破，截至2022年底已积累虚拟人资产1027项；从阅读理解进化到知识推理，机器理解能力屡屡刷新全球最好成绩；布局超大模型关键技术，推动认知智能技术迈向新台阶。

“我们原创的多模信息交互式知识推理算法，可实现抑郁症多模态问诊筛查，今年将瞄准专科医生水平，持续提升抑郁症辅诊定量能力，发布青少年抑郁症筛查平台。今年还将继续突破融合多模态感知的AI运动智能，发布软硬一体机器人产品，让AI产业发展根植在自主创新的根基上。”刘庆峰表示。

基于2022年的战略推进与成绩，刘庆峰指出，依托根据地和系统性创新，2023年将开启科大讯飞高质量发展新阶段，“我们将在更加坚实的基础上，充满信心地奋斗。”

“利润、现金流、人均效益、可持续性，这是讯飞高质量发展的关键维度。”刘庆峰进一步解读，其中的“利润”维度，在2022年之前的十年，科大讯飞是中国A股上市公司中唯一一个，销售收入每年都增长25%的企业，“从2023年起，我们要开启年利润增长30%以上的全新阶段，这个数字表达了科大讯飞业绩追求的导向。”

他同时指出，“未来如果出现重大战略机遇，我们还会坚定不移的投入，讯飞心中有更大的梦想，不仅仅是每年的30%的利润，这只是表明了我们业绩追求的导向。”

在实现利润增长的同时，讯飞也要现金流匹配利润增长，实现同步良性增长。在‘人均效益’维度，将通过人才招引和内部培养提升，争取在三年内实现人均效益翻番。

在可持续业务上，刘庆峰指出，科大讯飞未来五年的目标是根据地型和流水型业务的收入要占到500亿，毛利要达到200亿，成为公司长期可持续发展的基本盘。

“十亿用户、千亿收入、万亿生态，做中国人工智能产业领导者，用科技创新引领未来，用人工智能建设美好世界——这是公司人工智能2.0时代的奋斗目标，未来，面对新的国内国际政治经济形式，我们会在更加扎实的基础上，更高质量、更从容的实现奋斗目标。2023年，希望我们都能以奋斗为核心，形成公司和员工的双向奔赴，迈向长期主义的星辰大海。”刘庆峰表示。

(责编：董童、李源)

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