本报记者 王乐文

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中央经济工作会议就开局之年经济工作作了全面部署。陕西如何做好工作，在新的一年奋力谱写陕西高质量发展新篇章？记者采访了陕西省委书记赵一德。

构建具有陕西特质的现代化产业体系

记者：陕西将如何扬优势、锻长板，加快构建现代化产业体系？

赵一德：我们将努力蓄积优势、集成优势、放大优势，不断塑造发展新动能新优势，构建具有陕西特质的现代化产业体系。

一是扬能源优势，做强现代能源产业集群。陕西是国家重要能源基地，重点是念好“稳、控、转”三字经，“稳”就是坚持稳煤、扩油、增气并举，坚决稳住能源生产的基本盘；“控”就是加强产业布局、能耗双控与双碳目标衔接，严格控制“两高”项目盲目发展；“转”就是加快煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，并把传统能源挣来的“本钱”合理用于发展新能源和非能产业。

二是扬科教优势，做强先进制造和新兴产业集群。陕西经过多年积累，以半导体、光伏及配套产业和新能源汽车等为代表的战略性新兴产业厚积成势、蓬勃发展。我们将坚定不移走好链长制推进、集群式发展、数字化赋能的产业发展之路，以智能化改造和数字化转型赋能传统产业升级，打好产业基础高级化和产业链现代化的攻坚战。

三是扬文化优势，做强文旅产业集群。文化是陕西的战略性资源，旅游是陕西的标志性名片。我们将聚焦全域旅游示范省建设，坚持以文塑旅、以旅彰文、数字赋能、金融支撑，全方位全链条全要素整合文旅优势资源，做足“文旅+”和“+文旅”大文章。

全力推动县域经济高质量发展

记者：逐步实现共同富裕必然要求缩小城乡、区域、收入差距，这方面陕西有何举措？

赵一德：近年来，我们既把发展县域经济作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的基础工程，也将其作为缩小“三大差距”、逐步实现共同富裕的战略抓手，完善政策体系、工作体系和考核体系，取得了一定的效果。下一步，将强化县域经济高质量发展的政策导向和机制保障，从三个方面着力，不断增加居民收入、促进城乡融合、推动区域协调。

一是统筹建设城镇平台、产业平台、创新平台、投融资平台。扎实推进以县城为重要载体的城镇化建设。推动县域产业园区提质升级、秦创原创新驱动平台向县域延伸共建、投融资平台整合转型。

二是统筹发展特色经济、联农带农经济、集体经济和民营经济。关键是要把“土特产”这三个字琢磨透。“土”就是基于一方水土、开发乡土资源，发展生态旅游、民宿文化、休闲观光等。“特”就是突出县域特点，培育更多像苹果、小木耳、猕猴桃这样的特色产业。“产”就是聚焦县域首位产业、主导产业，强龙头、补链条、兴业态、树品牌。

三是统筹完善基础设施体系、商贸物流体系、公共服务体系、社会治理体系。以交通为重点推进县域基础设施联网补网强链，加快补齐市政、生态、新基建等领域的短板弱项，完善县域商业体系，着力提升公共服务均衡性可及性，打造县域社会治理共同体。

优化创新生态促产业发展蝶变

记者：近年来，陕西在优化创新生态上取得了显著成效，下一步的着力重点是什么？

赵一德：近年来，我们聚焦构建支撑高质量发展的区域创新生态，以建设秦创原创新驱动平台为主引擎推动创新资源聚集、创新功能集成、创新主体融通，实施职务科技成果单列管理、技术转移人才评价和职称评定、横向科研项目结余经费出资科技成果转化等三项改革，一体推进研发深化、成果转化、企业孵化、产业催化。2022年，入库科技型中小企业同比增长40%以上，技术合同交易额同比增长34%以上，新增以硬科技为主的上市公司12家。下一步，我们将在优化创新生态上持续下功夫，促进产业发展蝶变。

建强创新平台方面，以建设西安综合性国家科学中心和科技创新中心为重点，在空天、能源、信息、材料、生命科学等领域加快建设综合性陕西实验室，全力争创国家实验室。加强战略科技平台与成果转化平台贯通协同，加大力度建好用好秦创原创新驱动平台，做强产业创新平台和专业服务平台。

培壮创新主体方面，深化拓展改革成果，用好常态化路演吸引要素投入，从源头上解决创新企业诞生“最先一公里”问题。加快打通升级迭代市场主体的各类通道，进一步做实科技型企业“登高、升规、晋位、上市”四个工程，打造“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的创新生态。

做优创新机制方面，持续推进机制改革，加强金融供给，“一人一策”引进和服务高层次创新人才，打造更多区域承载型、高校孵化型、院所支撑型、企业主导型的孵化载体。

守牢底线，防好风险，维护安全

记者：陕西将如何坚持稳字当头、稳中求进，守住不发生系统性风险的底线？

赵一德：我们将牢固树立忧患意识、底线思维、极限思维，高度警惕风险的叠加性、传导性，提高防范风险的前瞻性、系统性，增强处置风险的精准性、有效性。具体来讲，重点打好“四个主动仗”。

一是打好维护政治安全主动仗。坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，强化网络安全，以根本性安全保障高质量发展。二是打好维护粮食能源安全主动仗。坚持量质并进稳粮食，守牢耕地红线，实施种业振兴行动，全力保障粮食和重要农产品安全供给，同时坚决扛牢能源保供政治责任。三是打好维护经济金融安全主动仗。严控政府债务风险，消存量、遏增量严防房地产领域风险，针对金融机构风险加快完善监管机制和内部治理机制，提高产业链供应链安全水平。四是打好维护社会安全稳定主动仗。毫不放松抓好新阶段疫情防控，深化重点行业领域安全生产专项整治，加强社会治安综合治理，增强防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。

总之，我们要深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持发展第一要务和高质量发展首要任务，完整准确全面贯彻新发展理念，更加注重以质的有效提升和量的合理增长升级经济系统，更加注重以补短板扬优势增强经济动力，更加注重以需求牵引问题导向实施经济政策，更加注重以有效市场和有为政府协同推动经济发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章开好局起好步，以陕西的“稳”和“进”为全国的“稳”和“进”多作贡献。

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 04 版）

(责编：王震、陈键)

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