本报记者 林治波 王明峰

作为全国经济大省、人口大省、资源大省、科教大省，四川在新的一年将如何贯彻落实中央经济工作会议精神，推动新时代新征程四川现代化建设开好局起好步，为全国发展大局作出更大贡献？近日，记者采访了四川省委书记王晓晖。

坚持稳中求进，推动治蜀兴川取得新进展

记者：去年，四川在做好经济工作、建设经济强省方面，有哪些突出成绩和工作亮点？今年，贯彻落实中央经济工作会议精神、推动经济运行整体好转，四川的总体思路是什么？

王晓晖：去年6月，习近平总书记再次来四川考察，为四川未来发展擘画新篇、引领航向。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，四川省委以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，全面落实习近平总书记四川考察重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，治蜀兴川各项事业取得新的进展。去年四川经济运行承压前行，有力应对地震灾害、疫情反复等多重困难挑战，全力以赴拼经济、搞建设，全省经济摆脱震荡下行快速回升，2022年地区生产总值超5.6万亿元，比上年增长2.9%。

做好四川2023年经济工作，要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，确保新时代新征程四川现代化建设开好局起好步，切实做到：必须坚持党对经济工作的全面领导，特别是党中央集中统一领导，坚决落实党中央各项决策部署；必须坚持以习近平经济思想为统领，自觉用以指导解决四川发展实际问题；必须坚持高质量发展，要完整准确全面贯彻新发展理念，突出抓好创新驱动发展，坚持生态优先绿色发展；必须坚持深化改革扩大开放，调动各类市场主体的积极性，增强经济社会发展的动力和活力；必须坚持稳中求进工作总基调，既稳扎稳打、循序渐进，又以进促稳、以进求新。

坚持高质量发展，构建现代化产业体系

记者：中央经济工作会议指出，“坚持发展是党执政兴国的第一要务，发展必须是高质量发展”。四川在推动高质量发展上有哪些考虑？

王晓晖：当前，四川正处于培育发展新动能、塑造发展新优势的关键期，面临资源环境约束日益趋紧和要素成本明显上升的双重挤压，必须把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来。我们将认真践行新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以高质量发展的实际成效推动全面建设社会主义现代化四川迈出坚实步伐。

突出创新驱动发展，加快成渝（兴隆湖）综合性科学中心、西部（成都）科学城、中国（绵阳）科技城建设，高标准打造重大科技基础设施集群。做实生态优先绿色发展，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，大力发展绿色低碳优势产业，加快发展方式绿色转型。推进碳达峰碳中和工作，确保完成国家下达的节能目标任务，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，决不以牺牲环境为代价换取一时一地的经济增长。

记者：中央经济工作会议明确要求加快建设现代化产业体系，四川在构建现代化产业体系上有什么打算？

王晓晖：中央经济工作会议要求，产业政策要发展和安全并举。我们必须不折不扣抓好贯彻落实。重点把发展特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，聚焦推动新型工业化，实施电子信息、装备制造、先进材料、能源化工、食品轻纺、医药健康六大优势产业提质倍增计划，加快改造提升钢铁石化等传统产业，积极抢滩新型显示等产业新赛道，促进数字经济与实体经济深度融合。大力发展现代服务业，促进现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快打造西部金融中心、国际物流中心、国际康养目的地，做亮“四川服务”品牌，搞活本地游、联通省内游、做大跨省游、推动入境游。加快推动农业现代化，着力在“土特产”上做文章，加快建设现代农业产业园区、优势特色产业集群，实施“天府良田”建设行动，大力推进高标准农田建设，打造新时代更高水平的“天府粮仓”。

深化改革扩大开放，大力发展民营经济

记者：中央经济工作会议强调，“要坚定不移深化改革扩大开放”。四川如何以更大力度深化改革扩大开放，打造改革开放新高地？

王晓晖：四川将持续深入推进全面深化改革，抓好重点领域改革，开展县域民营经济改革、农村集体经营性建设用地入市、健全省级生态产品价值实现机制等改革试点，使改革更好对接发展所需、基层所盼、民生所向。高水平推动全方位对外开放，持续深化“四向拓展、全域开放”，积极对接中老铁路，深度参与中国—东盟合作框架，扩大与欧盟、日韩、中亚、美洲等国家和地区经贸合作，更大力度吸引和利用外资。

记者：切实落实“两个毫不动摇”、大力发展民营经济，四川将采取哪些新举措？

王晓晖：当前，重点是针对民营企业面临的困难，出台更有含金量的政策、采取更扎实有力的举措，全面提振民营经济信心。一是开展民营企业融资难破解行动。统一归集各部门（单位）的涉民营企业信贷、纳税、用能、行政处罚等信息数据，实现信贷“精准画像”、做实征信“白名单”，让银行敢贷、愿贷、能贷。二是开展营商环境提升行动。制定政商交往“正面清单”“负面清单”，全面清理和废止阻碍民营经济参与公平竞争的各项政策规定，大力度开展清理拖欠民营企业账款和涉企违规收费整治专项行动。三是加大力度实施四川民营企业雁阵培育五年行动计划。健全培育企业个性化辅导和服务机制，完善“专精特新”等重点培育库，加大奖补优惠政策力度。

持续扩大有效需求，兜牢民生底线

记者：中央经济工作会议明确的五个方面重点工作中，着力扩大国内需求排在首位。四川在持续扩大有效需求上将采取哪些重点举措？

王晓晖：总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。四川将充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用和进出口的支撑作用，多措并举扩大有效需求。

促进消费复元活血保常量，持续开展促消费活动和惠民活动，扶持接触式消费，努力把人气聚起来、商气汇起来、烟火气旺起来。促进投资高位求进拓增量，推动在建项目再提速，开工建设引大济岷、绵遂内铁路等重大项目，鼓励和吸引更多民间资本参与重大工程和补短板项目建设。促进外贸外资广开渠道增流量，深入实施1000户重点外贸企业培育工程，开拓国际市场，大力发展跨境电商、市场采购贸易、保税维修、海外仓，加快建设出口基地。

记者：四川如何落实“社会政策要兜牢民生底线”要求，做好稳就业惠民生工作？

王晓晖：近年来四川民生支出占比保持在65%以上，但收入水平、保障水平在全国还是比较低的。必须集中和用好各方面财力，加快发展民生事业，让更多发展成果惠及人民。

落实落细就业优先政策，突出抓好青年特别是高校毕业生就业工作，持续开展高校书记校长访企拓岗促就业行动和万企进校园计划，积极拓宽招录、升学渠道。深入开展职业技能提升行动，组织企业开展用工余缺调剂，大力实施以工代赈项目，更好促进农民工特别是脱贫人口就业。兜牢民生底线，用好有限财力补民生短板，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，完善生育支持政策体系，发展养老事业和养老产业，进一步加大对教育、社保等领域的财政投入保障力度。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 04 版）

(责编：王震、陈键)

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