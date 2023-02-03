2022年实际使用外资首超1.2万亿元（新数据 新看点）
再创历史新高
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数据来源：商务部
本报北京2月2日电 （记者罗珊珊）国新办2日举行新闻发布会介绍2022年我国商务运行情况。据了解，我国引资规模再创历史新高，在2021年两位数增长的基础上，2022年吸收外资继续保持稳定增长，实际使用外资首次超过1.2万亿元；2022年，我国社会消费品零售总额达44万亿元，与2021年基本持平。
在引资方面，制造业引资大幅提升，实际使用外资3237亿元，同比增长46.1%。尤其是得益于外资准入限制的全面放开，汽车制造业引资大幅增长263.8%。
据商务部统计数据分析，超过九成在华外资企业主要是面向中国市场，中国拥有14亿多人口，是世界第二大消费市场，消费新业态、新模式不断涌现，市场潜力持续释放。据介绍，今年要把恢复和扩大消费摆在优先位置，市场规模将进一步扩大，外商投资中国的动力也会更足。
在消费领域，新型消费发展态势较好，实物商品网上零售额增长6.2%，占社零总额比重进一步提升，达到27.2%。直播电商全年累计直播场次、累计观看人次、直播商品数量、活跃主播人数均比2021年成倍增长，表现亮眼。
实体零售保持增长，限额以上零售业实体店商品零售额同比实现增长，消费场景不断拓展，消费体验不断提升。升级类消费需求加快释放，全年新车销量2686.4万辆，同比增长2.1%，连续14年居全球首位。这其中表现最亮眼的是新能源汽车，内销同比增长93.4%，外销同比增长131.4%。新能源汽车渗透率达到1/4，提前3年实现了国家规划目标。
刚刚过去的春节市场延续了良好势头，根据监测，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年春节同期增长6.8%。
（相关报道见第四版）
《 人民日报 》（ 2023年02月03日 01 版）
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