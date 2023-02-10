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春耕时节 铁路部门全力保障春耕物资运输畅通

人民网记者 乔雪峰
2023年02月10日08:58 | 来源：人民网
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一列满载云南化肥的列车抵达防城港站。陈磊 摄
一列满载云南化肥的列车抵达防城港站。陈磊 摄
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近日，一列满载云南化肥的列车抵达防城港站，将通过海运发往东北、华北地区用于当地农户春耕。

云南磷肥产量约占全国总产量的五分之一，特别适合北方缺磷土壤，深受北方市场的欢迎。防城港作为西南地区化肥出口最便捷的运输通道，春耕时节，“南肥北运”成为铁路大动脉的独特风景。

连日来，中国铁路南宁局开辟农资运输“绿色通道”，开足马力强化装卸组织，加快春耕物资流转效率，助力农业生产，为春耕生产提供了有力运输保障。

为确保春耕物资快进快出、快装快卸，国铁南宁局实行优先取送、优先对位、优先卸车的“三优先”措施，做到应装尽装、多运快运。协调港口方面增配人力以及叉车、拖车等机械设备，合理规划货位安排和预留，确保货物到达后即卸即装。

2月7日，在中国铁路郑州局集团公司宁陵县站铁路货场，装卸人员和卡车来来往往，大量的化肥原料在这里卸车，同时又有成批的复合肥在这里装车，发往山东、安徽、河北等地，服务当地春耕备耕。

素有“中原肥都”之称的宁陵县，是全国重要的复合肥生产基地，农资辐射河南、山东、安徽、河北等地。在这里，每天都有上千吨化肥转运至全国各地，支援春耕生产。

记者从中国铁路郑州局获悉，截至2月7日，宁陵县站今年累计运输春耕物资1530车、9.2万吨，有力保障了春耕生产。

随着天气逐渐转暖，东北地区陆续开始春耕备耕。中国铁路沈阳局集团有限公司从服务三农备耕、保障民生的大局出发，科学调配运力，加强春耕物资运输。截至2月5日，已发送化肥、农机等春耕物资16.9万吨，为确保粮食安全提供坚强运输保障。

山海关站地处东北、华北地区重要铁路枢纽，承接着山西、河南、山东等地向东北地区运送春耕物资的中转作业任务，为保证春耕物资快速运抵各粮食主产区，山海关站加强调度组织，压缩列车站停时间，优化调车作业方式，确保车辆快速通过。

与此同时，在辽宁的芦家屯、沟帮子，吉林的新九站、华家等春耕物资运输主要装卸站，铁路部门优化装卸劳力、配齐卸车机具，实现春耕物资快装、快运、快卸，全力打通铁路货场到农资仓库的“最后一公里”，为春耕生产提供可靠的运输组织保障。

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