“春风”吹 招聘忙
2023年02月13日09:43 | 来源：新华网
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原标题：“春风”吹 招聘忙
2月10日，在合肥市蜀山区环球金融广场举行的招聘会上，招聘人员与求职者（右）交流岗位信息。
当日，安徽省合肥市蜀山区举行“线下+线上”春风行动暨就业援助月专场招聘会，50多家企业带来约3200个涉及多个领域的工作岗位，吸引众多求职者前来应聘。
新华社记者 周牧 摄
(责编：曹淼、李源)
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