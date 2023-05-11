原标题：中国平安：创新防灾减灾“保险+服务+科技”方案，护航高质量发展

今年5月12日是第15个全国防灾减灾日。为增强群众防灾减灾意识，提高群众自救自护能力，在中国平安成立35周年暨第七个“平安公益日”来临之际，在东莞市应急管理局、东莞市保险行业协会指导下，中国平安在广东省东莞市高埗镇西联小学开展了“平安守护者行动”防灾减灾进校园公益活动。活动将防灾减灾“保险+服务+科技”方案创新引入校园灾害预防，打造“一校一策”，推动防灾减灾科普宣传教育下沉，全面提升学生风险意识，守护校园安全。

中国公共关系协会、中国应急管理学会在北京共同主办主题为“重在预防：防灾减灾我们在行动”论坛。中国平安集团品牌宣传部副总经理俞蕴文受邀出席，并发表“‘保险+服务+科技’ 助力公共安全防患于未然”主题分享。在论坛上，东莞“平安守护者行动”进校园活动与北京主会场进行了直播连线互动。

发挥综合优势，打造防灾减灾新模式

《“十四五”国家应急体系规划》指出要强化联防联控、群防群治，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。防灾减灾工作的有效开展需要政府、企业、社会多方协同。2018年，中国平安成立“平安志愿者协会”，目前已在全国27个地区设立协会分会，覆盖集团20个专业公司；2019年，为提升大众安全意识和应急能力，中国平安依托“平安志愿者协会”启动“平安守护者行动”，以志愿服务助力安全文明城市建设；2021年，为打造社区防灾减灾公益体系，中国平安在深圳创新推出“1+3”防灾减灾模式；2022年，又进一步升级推出应急管理“1+N”政企协作模式，通过培养输出一支标准化、专业化的平安志愿者救援队，为政府、企业、社区、学校等提供风险排查、应急演练、风险教育、保险保障等防灾减灾标准化服务。

在“1+N”政企协作模式推广应用中，中国平安旗下平安产险结合自身服务优势，持续探索防灾减灾新方案。2022年，在东莞市消防救援支队、银保监分局的指导下，平安产险东莞分公司整合打造的分租式厂房“保险+服务+科技”方案正式落地长安镇德兴工业园。该方案通过整合“保险+服务+科技”资源，打造“一园一策”，帮助企业建立以物联网为载体的一体化风险管理体系。保险方面，中国平安将专业的消防安全服务及物联网科技系统融入保险方案，相较于传统企财险大幅度降低投保门槛，保障火灾爆炸导致企业自身的财产损失、第三者人身伤亡及第三者财产损失；服务方面，中国平安提供包含消防安全教育培训、建筑消防设施维护保养、建筑电气防火检测、中小企业消防维保网等大数据平台服务，并根据各社区村委及工业园区企业风险特征开发定制化服务方案；科技方面，中国平安结合企业生产终端物联网设备铺设，搭建消防物联网监控与分析平台，实时监测消防安全事故，结合大数据对各类消防安全风险进行分析及预警，助力企业完善消防安全管理工作。

“人防+物防+技防”三位一体的风险前置管理新模式降低了工业园整体风险，提高了工业园企业参保积极性，助力保险服务从灾后救助向灾前预防转变，助推制造业高质量发展。2022年，中国平安在东莞地区通过上门隐患排查、风险评估咨询、安全培训、应急演练等风险减量手段，服务企业超3900家次，为企业提供相关险种总体保障金额逾600亿元。

落地“一校一策”，推动防灾减灾进校园

《“十四五”国家综合防灾减灾规划》指出，要推动防灾减灾科普宣传教育进学校，组织开展多种形式的防灾减灾知识宣传、警示教育和应急演练。

防灾减灾工作，重在加强公众风险意识，强化事前预防。防灾减灾“保险+服务+科技”方案关注风险差异，针对不同类型风险场景提供预防服务，在学校防灾减灾工作中也极具应用价值。此次“平安守护者行动”进校园活动，中国平安将防灾减灾“保险+服务+科技”方案应用于学校灾害预防，打造“一校一策”。本次活动现场设置了火灾逃生演练、CPR心脏复苏急救演示、应急疏散逃生舱体验、消防安全知识大闯关游戏等防灾减灾互动体验区，让现场师生更加直观学习防灾技能，提高安全防范意识，也让防灾减灾宣传普及工作更好走进校园生活。活动开始，随着“火灾”警报鸣响，在专业消防救援人员的指引下，学生们紧张有序地从教学楼撤离到空旷安全的场地；在防灾减灾互动体验区，专业消防救援人员组织学生们进行了生动地场景化学习，在互动展示中将心脏复苏急救技能、消防安全知识传授给学生们。与此同时，中国平安依托自身科技优势，应用大数据对学校各类安全风险进行排查，基于学校特点提供定制化防灾减灾方案，根据教学楼内教室、走廊空间分布，规划逃生路线，保证学生高效撤离，并降低意外踩踏事故发生的可能性；结合学校实际环境，在易发生消防问题区域安装智能烟感器报警装置，实现初期火灾实时监测；按照学生年龄与理解能力，对不同年级进行差异化校园安全知识宣讲，以更好提升学生风险意识与自救能力，打通防灾减灾教育的“最后一公里”。

东莞市应急管理局风险监测和减灾救灾科陈俊明同志表示，保险是应对重大灾害事故的重要途径之一，发挥着社会“稳定器”的作用。中国平安在东莞创新推出了分租式厂房“保险+服务+科技”新模式，并成立以保险从业人员为主体的“橙色平安消防志愿服务队”，依靠其自有队伍，利用专业优势，在防灾减灾全民宣传和技能辅导上充分发挥社会化协同作用，充分彰显大企业的责任、担当。

东莞市保险行业协会会长、平安产险东莞分公司总经理黄凯英表示，防灾减灾重在加强公众风险意识，强化事前预防。公司将在政府指导下，进一步探索应急管理“1+N”政企协作模式创新落地，聚合社会各界资源，持续推动公共安全治理模式向事前预防转型，为构建校园灾害预防体系贡献平安力量。

据悉，中国平安还在深圳、宁波、四川等地开展了形式多样的防灾减灾活动。在深圳，中国平安联合深圳广电集团、深圳市应急局开展“先行示范，第一响应”公益行动，与深圳应急学会讲师及平安“应急第一响应人”学员携手进入社区开展应急知识宣传，并向现场市民开展急救设备一对一教学、应急知识问答；在宁波，平安产险组织志愿者向当地市民发放“巨灾保险政策问卷调查”，普及巨灾保险知识，了解大众保险需求，当巨灾风险发生时为市民提供更坚实保障；在四川，中国平安启动“大喇叭乡村学校地震预警生命守护工程”，由平安产险四川分公司联合四川省红十字基金会向21所乡村学校提供地震预警系统，守护乡村学校师生安全。

中国平安表示，防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础，是民生也是责任。公司将始终坚守“金融为民”初心，发挥综合金融、科技服务优势，牢筑防灾减灾的人民防线，为高质量发展贡献平安力量。

(责编：曹淼、李源)

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