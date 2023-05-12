本报北京5月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，4月份，我国人民币贷款增加7188亿元，同比多增649亿元。截至4月末，我国本外币贷款余额231.27万亿元，同比增长10.9%，人民币贷款余额226.16万亿元，同比增长11.8%，增速与上月末持平，比上年同期高0.8个百分点。

在存款方面，4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。截至4月末，我国本外币存款余额279.55万亿元，同比增长11.9%，人民币存款余额273.45万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2个百分点。

据初步统计，4月我国社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4431亿元，同比多增729亿元。截至4月末，我国社会融资规模存量为359.95万亿元，同比增长10%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为224.4万亿元，同比增长11.7%。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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