本报记者 韩 鑫

数据来源：艾媒咨询

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同城取送、代买、帮办事……近年来，随着消费者即时省时需求的不断提升，以跑腿代办为主要形式的即时物流正蓬勃兴起，市场规模快速增长。

从“送外卖”到“送万物”，消费者对跑腿代办服务的需求越来越个性化、多元化，相关政策举措相继出台，助力行业健康有序发展。

忘带物品，使用“跑腿”帮取送；逢年过节，叫个“跑腿”送鲜花；抽不开身，下单“跑腿”帮取号……随着消费者即时省时需求的不断提升，以提供同城取送、代买物品、帮办事务等非标准化的新型服务形式——跑腿服务勃然兴起。

近日，相关咨询机构发布的《2022年中国跑腿经济市场洞察报告》（以下简称《报告》）显示，2021年我国跑腿经济市场规模达到131亿元，预计2025年将达到664亿元。

作为即时物流衍生出的新服务形式，跑腿服务何以快速兴起？如何持续激发市场潜力？针对这些问题，记者进行了深入采访。

从“送外卖”到“送万物”

服务场景更广需求更旺

“10分钟上门取走钥匙，30分钟后就送到了父母家中，实在太方便了！”最近，上海浦东新区的李先生发现新房装修的钥匙忘还给父母了，自己送一趟来回路程近30公里，于是便通过达达快送下单跑腿服务。“约定时间上门，准时安全送达，经济又省事。”

对跑腿服务的旺盛需求，北京的美团跑腿配送员张岩岩感受真切。“春色正好，不少消费者外出赏春，最近几天往景点送的跑腿订单量飞速上涨，今年4月以来我已在市区内跑腿超1000公里。”张岩岩说，帮送忘带的身份证、帮取遮阳伞、提前代排队，跑腿这份工作，在为用户带去便利的同时，也收获了帮助他人的价值。

工作生活中的“急、忙、忘”成为跑腿服务的典型需求场景。数据显示，38.4%的消费者由于忘带物品，使用跑腿帮取送；37.3%的消费者使用跑腿帮买东西；此外，帮排队、送文件等需求也逐渐增多。

同时，跑腿服务具有较强的节日属性，更多消费者通过跑腿服务送礼物、帮办事，在重要节日传递心意。数据显示，今年“三八”国际劳动妇女节期间，达达快送平台鲜花蛋糕配送订单量同比增长近一倍。

从消费人群看，目前，一、二线城市消费者已逐步形成跑腿服务的消费习惯，三、四线城市消费者正在逐渐习惯使用跑腿服务享受生活便利，其中，80后、90后使用服务的频率较高，已然成为跑腿消费的主力军。随着跑腿市场不断拓展以及中小城市需求增长，跑腿服务将会进入更多人的日常生活。

“作为即时物流的重要组成部分，跑腿服务具有较强的高效性、非标性、地域性和复合性，主要用于解决消费者临时产生的小范围内跨地域服务需求。”国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含介绍，从服务类型看，跑腿服务大致分为同城取送、同城代买、帮办事等3类服务，随着消费者收入水平提高、个性化需求增多，未来跑腿服务的应用场景将不断拓展，满足消费者更多即时服务需求。

供需双向持续发力

跑腿服务增长动力强劲

短短数年，跑腿服务何以快速兴起，成为人们日常生活中难以或缺的组成部分？

从需求侧看，即时需求爆发和消费升级加快，共同构成跑腿服务不断壮大的强劲动力。

“从餐饮外卖到零售用品，再到跑腿服务，消费者对消费的时效性要求正在不断提升，而跑腿服务包括同城取送物品、同城代买和帮办事等，能够满足消费者足不出户、节约时间的需求。”达达有关负责人介绍，据测算，2022年我国即时履约配送订单量破400亿单，用户规模破7.5亿，这一趋势折射出消费者对省时省力的诉求已渐成刚需。

在王岳含看来，随着我国居民收入水平的提高和年轻人逐步成为消费主力，人们对生活的要求从满足基本需求向追求品质升级，有能力也有意愿通过服务付费，获得更好的产品与更从容的生活，这为跑腿服务茁壮成长厚植了发展土壤。

从供给侧看，市场运力充足和物流技术创新，有力支撑跑腿服务可持续发展。

服务网络边界不断扩展。得益于较为灵活的用工方式，不少跑腿平台企业通过众包方式在短时间内获得庞大从业人员，构建了较为广泛的服务网络，支撑开展大范围、高频次跑腿服务。如达达快送本地即时配送业务覆盖全国2600多个县（区、市），上百万骑士为消费者提供服务，搭建起由即时配、落地配、个人配构成的全场景服务体系。

即时配送体验持续优化。部分跑腿服务依托平台企业，将商流、物流、信息流有机整合，通过优化资源配置，促进供需对接，有效降低商户与消费者的搜寻成本，提升即时配送物流体验。

通过将传统物流“收转运派”的过程转变为“收”和“派”的直取直送模式，顺丰同城结合前置仓布局，缩短配送半径，实现“平均1小时”全城送达，提高物品配送效率；依托美团“超脑”配送系统，用户下单后，可自动完成订单匹配、路径规划和时间预估，为每份订单预估送达时间、指派合适骑手，并为骑手设计合适的取送路线，以保障消费者使用体验。

服务15分钟生活圈

向多元化、专业化、有序化发展

流则通，通则兴。采访中，不少企业和专家纷纷看好跑腿服务在我国的发展前景，他们表示，未来随着本地生活服务业的快速发展和供需两侧的双向发力，跑腿服务将在构建15分钟生活圈中扮演重要角色，为便利百姓生活、促进商户发展发挥积极作用。

从最初依托餐饮外卖场景出现并快速发展，跑腿服务范围逐渐从餐饮扩展至商超、日用、医药等零售品类，并进一步向非标准化服务扩展。王岳含认为，从“送外卖”到“送万物”，当使用跑腿取送物品的习惯基本养成后，消费者对跑腿代办服务有更多个性化、多元化的非标需求，将进一步推动服务类型的横向延展。

近年来，相关政策举措相继出台，助力行业健康有序发展。2021年8月，商务部等9部门印发的《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021—2025年）》中提到，要完善前置仓配送、门店配送、即时配送、网订店取、自助提货等末端配送模式。2022年1月，国家发改委发布《“十四五”现代流通体系建设规划》并提出，完善城市配送设施和县乡村快递物流配送体系，提升末端网络服务能力。

把握市场发展机遇，不少企业持续发力配送效率和服务质量，在更好满足细分需求中壮大跑腿经济。美团跑腿推出“专人直送”功能，骑手全程只接送一单，以提升物品的送达时效和配送安全性；针对鲜花蛋糕等重点品类，达达快送配置汽车配送服务，平均配送时长相较电动车快20分钟。

作为新兴业态，跑腿经济迈向高质量发展，仍有赖于不断健全服务标准体系、加强服务质量检测评估。王岳含提出，由于跑腿服务种类多、领域广，应构建适应跑腿服务新业态发展的监管机制，增强跨部门联合监管力度，创新监管模式，充分发挥智慧监管、信用监管作用，不断促进服务规范化发展，营造公平有序竞争环境。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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