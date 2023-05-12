本报记者 刘志强

5月11日，国家统计局发布了4月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示：4月份，CPI环比下降0.1%，同比上涨0.1%；PPI环比下降0.5%，同比下降3.6%。

有关部门和专家表示，当前国内物价阶段性低位运行，主要是输入性、周期性、季节性等多因素叠加的结果，特别是去年同期高基数产生了重要影响，对此要客观全面理性看待。

“4月份，市场供应总体充足，消费需求逐步恢复，CPI环比下降0.1%，同比上涨0.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示。

从环比看，CPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，食品价格下降1%，降幅比上月收窄0.4个百分点，影响CPI下降约0.19个百分点。食品中，鲜菜和鲜果大量上市，价格分别下降6.1%和0.7%。非食品价格由上月持平转为上涨0.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点。非食品中，小长假期间出行需求增加，交通工具租赁费、飞机票、宾馆住宿和旅游价格均有上涨，涨幅在4.6%—8.1%之间；受国际原油价格波动影响，国内汽油和柴油价格均下降1.7%；商家降价促销，燃油小汽车、新能源小汽车和家用器具价格分别下降1%、0.9%和0.6%。

从同比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.6个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，涨幅比上月回落2个百分点。非食品价格上涨0.1%，涨幅回落0.2个百分点。

4月份，受国际大宗商品价格波动及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比下降0.5%，同比下降3.6%、降幅比上月扩大1.1个百分点。

从环比看，PPI由上月持平转为下降0.5%。受国际原油价格波动影响，国内石油煤炭及其他燃料加工业价格下降2.3%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.1%。钢材、水泥等行业供应整体充足，但需求不及预期，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1%，水泥制造价格下降0.1%。煤炭产能继续释放，加之进口量仍较大，煤炭开采和洗选业价格下降4%。此外，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.7%，汽车制造业价格下降0.2%。

对当前物价水平及下一阶段物价走势，国家发展改革委有关专家进行了分析：总体看，当前物价下行主要是高基数扰动下的回落，是阶段性、暂时性的。随着经济运行持续好转，市场需求稳步回暖，基数效应逐步减弱，下半年物价水平有望回归至合理水平。

一方面，鲜菜、汽柴油、汽车等部分商品价格回落较多，明显拉低了CPI涨幅，是当前物价水平走低的主要原因。但这种价格回落，更多受国际地缘政治、行业政策调整等阶段性、输入性以及高基数因素影响，是暂时的。

具体看，鲜菜价格下降主要是去年高基数叠加春节后季节性回落，预计后期以季节性波动为主。猪肉价格较低主要是由于供应周期性增加叠加消费季节性偏弱，预计下半年将逐步回升。汽柴油价格下降主要是去年国际油价高基数带来的输入性影响。燃油汽车价格下降主要是行业优惠补贴政策到期和排放标准调整、汽车企业降价促销等阶段性因素。

另一方面，物价指标与经济运行先行指标相比存在一定时滞。

当前，我国需求较快恢复，经济总体回升向好，一季度我国GDP增长4.5%，增速比去年四季度加快1.6个百分点。货币和信贷也保持较快增长，3月末广义货币供应量（M2）同比增长12.7%。综合物价运行本身、经济基本面以及消费、金融等其他指标来看，当前物价走低是阶段性的。

“目前，我国价格总水平没有出现普遍和持续下降，不存在所谓的‘通货紧缩’。”国家信息中心经济预测部副主任王远鸿认为，随着经济逐步恢复和基数效应减弱，CPI和PPI涨幅在三四季度将逐步走高，全年物价将呈V形走势。

“分析物价，不仅要看当月的‘形’，更要综合看季度和年度的‘势’。展望全年，国内物价总水平将在合理区间小幅温和波动。”中国宏观经济研究院综合形势室主任郭丽岩表示，当前，中国经济“稳”的基础牢、“进”的势头足，内生动能不断增强，经营主体活力加速释放，市场流通秩序良好，“总体看，物价并没有出现大幅异常波动的基础，经济向好态势将逐步在物价上显现。”

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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