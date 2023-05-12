本报银川5月11日电 （记者刘峰）记者从宁夏回族自治区近日召开的第六届枸杞产业博览会新闻发布会上获悉：近年来，宁夏全力构建现代枸杞产业标准体系，助推枸杞产业高质量发展。截至目前，全区枸杞种植保有面积38万亩，鲜果产量30万吨，鲜果加工转化率30%，精深加工产品十大类100多种，综合产值超过270亿元。“宁夏枸杞”地理标志证明商标使用保护管理日趋规范，产业发展支撑平台加快构建，质量安全监管措施持续深化，全产业链发展更加均衡。

据介绍，2022年，国家级枸杞产品质量检验检测中心（宁夏）建成投运，宁夏初步构建起国家级、自治区级、市县级、生产经营主体四级检验检测体系，出台了《“宁夏枸杞”地理标志证明商标使用管理办法（试行）》，授权22家企业规范使用证明商标。另外，宁夏还制定发布了《枸杞产业高质量发展标准体系》，融合国际、国家、行业、地方和团体90项各类标准，涵盖枸杞全产业链发展。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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