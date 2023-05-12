2022年民用机场服务质量评价报告发布
2023年05月12日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月11日电 （记者邱超奕）中国民用机场协会、中国民航科学技术研究院等单位日前共同发布《2022年民用机场服务质量评价报告》。报告显示，2022年我国各量级机场服务质量评价综合得分均高于2021年，均处于优秀区间，33家机场获评优秀机场，还有13家机场获评服务质量单项优秀机场。
中国民用机场协会有关负责人表示，今年将认真落实“民航服务助力行业恢复年”各项主题任务，推动全国民用机场补短板、解难题，为旅客提供更多高品质、个性化服务产品。
《 人民日报 》（ 2023年05月12日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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