横琴粤澳深度合作区2023全球招商推介会举行
2023年05月12日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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本报珠海5月11日电 （记者贺林平）记者获悉：横琴粤澳深度合作区在日前举办的“2023全球招商推介会”上选聘全球招商合伙人、全球招商大使，持续向社会各界推介合作区的制度优势和营商环境，吸引更多境内外优质企业来横琴投资和发展。
据介绍，横琴粤澳深度合作区旨在通过“2023全球招商推介会”，面向全球展示挂牌以来的发展成效、开放包容的营商环境。大会吸引了超过400人参与，其中不少嘉宾是此前澳琴联合招商代表团赴海外对接的企业代表。
《 人民日报 》（ 2023年05月12日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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