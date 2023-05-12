人民网北京5月12日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2023年4月中国电商物流指数，数据为109点，比上月提高0.7个点。其中，9个分项指数中，除成本指数有所回落外，总业务量指数、农村业务量指数、实载率指数、履约率指数、人员指数、库存周转指数、物流时效指数和满意率指数均有所上涨。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，与上月预期一致，本月随着清明和五一假期来临，国内消费进一步恢复，电商物流指数呈现连续上涨态势，总指数4月提高0.7个点，已超过2022年全年最高值。“后期来看，电商物流指数加速恢复态势将有望保持，在国内消费活力不断提升的带动下，5月电商物流指数有望重返110点以上。”

近年来，农村电商作为经济发展新引擎，逐渐成为壮大村级集体经济、推动乡村振兴的重要一环，为农村经济发展注入了新的活力，也为乡村振兴添加了新动能。

“各位亲，咱家的五金工具质量过硬，价格亲民。”在山东冠县甘官屯镇张官寨村，许玉光夫妇正在通过短视频平台开展网络直播带货。据了解，甘官屯镇通过发展农村电商工作，培育农村经济发展新业态，提升了辖区产品知名度，推动了镇域经济社会总体发展。2022年农村电商销售额达1.21亿元，同比增长率1192.41%。

据上述负责人表示，4月份电商物流总业务量和农村电商业务量实现连续4个月上涨，电商物流总业务量增幅扩大，农村电商总业务量增速重回20%以上。供给端方面，成本指数结束连续7个月上涨，企业成本压力有所缓解。其他各项指数继续保持上涨，多项指数已超过2022年最高值，物流时效指数重返100点以上。

数据显示，4月份，农村电商物流业务量继续增长。农村电商物流业务量指数为120.5点，比上月增长1.8个点。分地区来看，除东部地区与上月持平外，其他地区农村电商业务量均有所增长，西部和东北部地区增幅较大，分别较上月增长8.3和8.7个百分点。

邮政快递有效推进城乡融合和区域协调发展，通过推进农村客运、邮政快递、农村物流等既有运输网络融合发展，畅通了农产品出村进城和农资、消费品下乡双向流通渠道，解决了物流需求“最后一公里”，构建了高效的农村客货运输服务新格局。

时下，湖南省衡阳耒阳市乡村村民播种如火如荼，田野大地焕发勃勃生机。在耒阳客货邮集配中心，工作人员忙着打包野生小竹笋，装袋贴单；耒阳市福源客货邮电商服务中心的直播间同样热闹非凡，主播们轮番上阵，热情推销当地特色山珍美味。

“现在，我们的班车直达每个村落，收集当地特产后进行网上直播销售。”耒阳福源乡村物流公司负责人尹义平介绍，今年以来，该公司已组织青粑粒、沃柑、藏香猪肉、小笋仔等多场产品直播，销售额达到30余万元。随着客货邮融合发展全面推进，这里的带货范围正逐步扩大。

国家邮政局政策法规司司长、新闻发言人曾军山指出，“快递进村”是行业的重点工作之一，随着快递网络不断下沉，加上农特产品寄递需求旺盛，一季度农村快递揽投量同比增长均高于全国快递业务增速。

曾军山表示，今年国家邮政局将研究部署未来三年农村快递服务体系建设工作，聚焦做好“土特产”文章，扩大快递服务现代农业覆盖面和规模，持续推进邮政快递服务现代农业项目，推进农村快递高质量发展:注重突出县域作用.积极推进农村电商快递协同发展示范创建活动;推广交邮合作、邮快合作等共同配送模式，深化农村“客货邮”融合发展。

(责编：王连香、吕骞)

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