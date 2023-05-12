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政策发力、指标向好，民营经济活力不断释放

王震 耿志超 实习生刘文静
2023年05月12日08:54 | 来源：人民网
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数据来源：海关总署、国家市场监督管理总局、国家税务总局 制图：实习生刘文静

今年前4个月，民营企业进出口同比增长15.8%，占外贸总值比重超五成；一季度，全国新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%；“五一”假期，住宿、餐饮销售收入同比分别增长52.3%和32.8%……随着中国经济“烟火气”越燃越旺，民营经济的活力越来越足。

民营经济是推动经济增长、实现高质量发展的重要力量。今年以来，随着疫情防控较快平稳转段，民营经济加快复苏，民营企业活力不断释放，为国民经济持续企稳回升注入强劲动能。

“今年第一季度，我们的出口额同比增长16.3%。”5月8日，宜都市清风园茶业有限公司厂区内，工人们正开足马力炒制春茶。公司经理孙永明介绍，从采摘到加工严把质量关，企业赢得了越来越多的海外订单和信赖。

今年以来，我国外贸延续稳中向好势头，民营企业成为外贸主力军。据海关统计，前4个月，民营企业进出口7.05万亿元，同比增长15.8%，占我国外贸总值的52.9%，比去年同期提升4.6个百分点。

不仅是外贸稳住了，内需也涌现出新亮点。在山东淄博，“五一”假期第一天，八大局就涌进12万人次。今年3月以来，这个普通的菜市场，见证了淄博旅游、餐饮等消费服务行业的快速恢复。整个“五一”期间，淄博旅游业消费额环比4月增长73%。有淄博烧烤店老板透露，“五一”假期期间，自己门店的销售额能突破30万元。

放眼全国，在旅游市场升温带动下，住宿和餐饮业销售收入实现较快增长。国家税务总局5月4日公布的数据显示，“五一”假期，全国消费相关行业销售收入与去年“五一”假期相比增长24.4%。其中，旅游服务呈现爆发式增长，旅游游览和娱乐服务业销售收入同比增长3.2倍。

亮眼数据的背后，既有各地政府的精心筹划，也有全国上下加快推动消费恢复向好的决心。今年的政府工作报告强调“把恢复和扩大消费摆在优先位置”，商务部围绕“改善消费条件，创新消费场景，营造消费氛围，提振消费信心”把全年定位为“消费提振年”。面对快速恢复的消费市场，各地“政府搭台,企业唱戏”铆足了干劲儿，民营企业、个体工商户等市场主体活力持续迸发。市场监管总局数据显示，一季度，全国新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%；截至2023年3月底，全国登记在册民营企业数量超过4900万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%。

“去年，我们订单额达到70亿，今年有信心破百亿！”在无锡高新区，科技型中小企业入库数已突破2000家。奥特维科技是高新区内一家从事高端智能装备制造民营企业，公司副总经理刘汉堂对记者表示，“我们自主研发的全自动硅片分选机，不仅总体检测指标优于进口设备，还创造性地将3D视觉等新技术应用于硅片检测，首次签订销售合同就达到2亿多元。”

当前，中小企业采购、销售等先行指标持续向好，聚焦先进制造与科技创新，民营企业创新发展动能正在加速汇聚。工信部数据显示，一季度，“小巨人”企业、专精特新中小企业营收利润率分别为9.6%、7.0%，比规上中小企业分别高5.5个、2.9个百分点。同时，工信部对5.1万户中小企业问卷调查显示，4月，35.0%的中小企业认为生产经营状态较好，连续2个月回升，51.2%的中小企业表示有招工需求，订单量明显回暖。

(责编：王震、吕骞)
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