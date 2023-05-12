原标题：2023数字经济大会在南京建邺成功举办

5月10日，2023数字经济大会在南京建邺成功举办。此前一天，大会的预热环节——清华数字中国项目代表闭门研讨会，也在南京建邺顺利召开，为大会营造了良好的氛围。

本次大会，清华大学五道口金融学院、清华大学金融科技研究院联合南京市建邺区人民政府，广邀数字经济领域专家、学者、产业界代表，共聚一堂，深度对话，旨在推动数字经济产、学、研进一步融合，赋能南京数字经济产业发展。

清华大学五道口金融学院副院长张晓燕在致辞中表示，当前以大数据、人工智能等为代表的新一轮数字技术革命和产业变革正在加速兴起，数字经济正成为重塑全球经济结构的关键力量。近年来，南京建邺在数字经济领域发展迅速，清华大学五道口金融学院已与建邺在数字经济领域，形成了多层次的深入合作，去年双方联手启用了清华五道口南京教室，未来学院将以南京教室为依托，不断强化在人才培养、产业研究等多方面的合作，助力南京数字经济产业发展。

建邺区副区长、建邺高新区党工委书记袁婷在推介南京营商环境时强调，基于已经形成的“金融+数字经济”为主导产业、总部经济为主要业态的产业布局，目前建邺进一步明确主攻方向——以军团的模式开展数字经济创新示范区的打造，以及优质生态企业的招引和培育，立足金融赋能、场景供给、生态支持、服务助力、配套集成五大优势，率先在数字经济的新风口中奠定“首位优势”。

在主题演讲环节，工信部原副部长杨学山，全国社会保障保险基金理事会原副理事长、中国基金业协会母基金专委会主席王忠民，南京大学原常务副校长、对外经济贸易大学原校长施建军，清华大学国强讲席教授、智能产业研究院（AIR）首席研究员、教授聂再清，中国信息经济学会常务副理事长、教授吕廷杰，清华大学五道口金融学院副院长张晓燕，来自主管部门、业界和学界的六位专家、学者，从所在领域出发，分享了许多有价值的观点，为数字经济的发展提供了一系列有意义的建议。

据了解，整场大会中，共举行了三场圆桌对话。主题分别为“数字浪潮下AIGC新范式”“数字时代金融科技新机遇”“数字时代金融投资新趋势”。

本次大会上，南京建邺完成了两个重磅事项。一是8个优质数字经济产业项目现场签约，建邺携手名企，进一步夯实数字底座、开放产业生态、赋能实体转型升级；另一个是举行建邺数字经济投融资项目签约仪式，金鱼嘴每日路演作为建邺区资本要素撮合平台，坚持为投资机构与融资企业搭建对话桥梁，5家企业通过金鱼嘴每日路演活动获得机构投资。

两个重磅事项既体现了南京建邺在推动数字经济发展上的积极作为，又展现了南京建邺在数字经济发展上已经具备提供平台价值和要素资源的能力。

现场，众多参会嘉宾表示，通过聆听主要嘉宾们的发言，和与各领域代表的互动，深切感受到南京建邺极具魅力的营商环境，以及大力支持数字经济发展的“实力”与“雄心”。晚上，大会还安排了一场“新消费主题夜话”活动，来自新消费领域的多家企业“共聊”新消费的模式和前景。

本次大会以线上线下形式召开，引起了社会各界广泛关注及热烈反响。大会通过专家学者与产业界代表的深度对话，搭建学术理论研究和产业实践应用的桥梁，助力数字经济蓬勃发展。（刘晓畅）

(责编：曹淼、李源)

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