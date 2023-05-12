人民网记者 王连香

“五一”假期期间，有位90后网友来了一趟“特种兵式”的旅游，用5天成功打卡了五岳名山，消息一出引起各界关注。能够让一个普通人以公共交通的方式5天登五岳，最大的功臣无疑是我国便利、高效、高度网络化的交通体系。

“小故事，大交通。”游客的顺畅出行，离不开铁路部门的“鼎力相助”。随着中国高铁不断提速、铁路网路越织越密，城市与城市之间的距离不断“缩短”，为旅客出行提供了更多选择和便利。与此同时，全国各地铁路旅游专列不断开行，“铁路+旅游”让区域经济增活力，让人感受别样的诗与远方，助力旅游经济持续升温。

途经婺源、景德镇等 南昌铁路增开多趟“周末列车”

5月以来，中国铁路南昌局集团公司在上饶、婺源、景德镇、南昌、九江、宜春、鹰潭等热门城市间，动态加开了G1397次、G9872/1次、G9506/5次、G2761次等多趟列车，银龙飞驰，白墙黛瓦、绿水青山，沿途风景美不胜收。

庐山风景。中国铁路南昌局集团公司供图

佟佳江旅游度假区。中国铁路南昌局集团公司供图

针对周末短途游的出行需求，南昌铁路局在每周的周五、周六、周日三天，也动态加开了福州-婺源-景德镇北间G9878/9、G9880/77次，南昌-婺源D9872/1次，南昌-婺源D9874/3次，南昌西-婺源D9626/5次等“周末列车”，方便旅客来一场“说走就走”的旅行。

“又一列开往春天的列车” 环游最美京郊

北京市郊铁路S5线——怀密线，是中国铁路北京局集团公司继S2线之后开设的“又一列开往春天的列车”，覆盖西城区、海淀区、昌平区、怀柔区、密云区五区，全长144.6公里，共设北京北站、清河站、昌平北站、雁栖湖站、怀柔北站、黑山寺站、古北口站7座车站，全程约2个半小时。

北京市郊铁路怀密号动车组。中国铁路北京局集团公司供图

怀密线乘车途中可欣赏到雁栖湖国际会展中心、中国印摩崖石刻和密云水库等，沿线还分布着蟒山国家森林公园、红螺寺、青龙峡、古北水镇等多个景区。

密云县遥桥古堡。中国铁路北京局集团公司供图

此外，从北京出发，高铁2小时内还可到达秦皇岛、北戴河、乌兰察布、泰山、崇礼、济南、大同、天津、张家口等地。

乘京包客专线尝内蒙古正宗手把肉 体验草原“一日游”

早上在北京坐上高铁，不到3小时，就能够走进广袤的内蒙古大草原。览北疆风光，游塞北大漠，品醇香奶茶，尝一尝正宗的手把肉，吃一顿地道的烧麦，体验内蒙古味道，感受马背上的风驰电掣。

坐上高铁走进内蒙古大草原。中国铁路呼和浩特局集团公司供图

京包高速铁路即京包客专线（北京至包头）作为内蒙古首条新建高铁线，是西北、华北、东北“三北”地区联系的重要通道，线路投入运营打通了内蒙古呼包鄂地区与首都北京之间的快速出行通道，加快了内蒙古中西部地区融入京津冀一体化步伐。

京包客专线沿途风光。中国铁路呼和浩特局集团公司供图

京包客专线不仅拉近了城市之间的时空距离，还满足了内蒙古各族群众出行、旅游、探亲、就学、务工、经商等需求，京津冀地区游客，也可以坐上高铁来一场内蒙古草原“一日游”。

“北国山城”旅游专列即将启程

5月19日，由中国铁路上海局集团公司开设的“北国山城”的旅游专列也即将启程，专列从上海出发，沿途路过承德、通化、长白山、最后到沈阳结束行程。

三角龙湾国家森林公园。中国铁路上海局集团公司供图

“北国山城”旅游专列的景点包括：小布达拉宫、金山岭长城、避暑山庄、三角龙湾、长寿王陵景区、鸭绿江国门景区、长白山景区、沈阳故宫等。

此外，随着高铁线路不断开通，上海“2小时高铁朋友圈”也在扩容。从上海出发，2小时左右能到扬州、金华、宁波、湖州、合肥、盐城、泰州、桐庐、千岛湖、德清、徐州、台州、安吉、新昌（嵊州新昌站）、余姚、天台、滁州等地。

打造多品类、定制化特色旅游列车 领略新疆壮美风光

近年来，新疆铁路部门充分发挥铁路行业优势，持续深化“坐着火车游新疆”旅游品牌，以打造多品类、定制化的特色旅游列车为重点，先后组织开行了“喀什号”“杏花号”“环塔旅游专列”“新东方快车”“一站直达”等系列独具特色的旅游专列，进一步丰富了铁路旅游产品，为群众便捷出行、畅玩新疆提供了更多选择。

“坐着火车游新疆·天山号”旅游列车。中国铁路乌鲁木齐局集团公司

据中国铁路乌鲁木齐局集团公司相关负责人介绍，游客可搭乘“坐着火车游新疆·天山号”列车，在15天内完成环游新疆的行程，真正实现了一趟旅程就能领略天山南北的壮美风光。

“坐着火车游新疆·天山号”旅游列车。中国铁路乌鲁木齐局集团公司

据悉，此趟旅游列车安排的旅游景点丰富，包揽了新疆“三山两盆”地理特色的绝大多数热门景点，将火焰山、喀纳斯、赛里木湖、喀什古城、哈密庙二沟等多个风景区连点成线，游客全程享受“全包式”服务，可一览雪山、高原、湖泊、沙漠、戈壁、绿洲、草原、村落等地理人文景观。

(责编：王连香、吕骞)

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