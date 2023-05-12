人民网北京5月12日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，为支持艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍建设，经研究，现下达2023年文化人才专项经费，合计共32737万元。

2023年文化人才专项经费预算表。（图片来源：财政部官网）

“中央财政下拨文化人才专项经费具有重要意义，既可以促进文化事业的发展和创新，也可以增强社会文化软实力和推动文化产业升级。”业内专家在接受人民网记者采访时表示，文化人才是文化事业的重要力量，文化人才专项经费下达对加强文化人才建设具有重要作用，可以吸引和培养更多的文化人才，推动文化事业的快速发展。文化领域需要不断进行理论和实践创新，资助文化人才专项经费可以支持文化领域的科研、学术和实践活动，促进文化创新和提高文化产业竞争力，推动文化产业的升级和高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

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