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4月住户存款减少1.2万亿元去哪了？专家解析

2023年05月12日10:54 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者罗知之）5月11日，人民银行发布的4月金融统计数据显示，4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元。对此，专家分析，根据季节性规律，在资本市场和理财市场回暖背景下，居民投资理财意愿逐步恢复导致当月住户存款余额下降。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，4月份银行季末考核时点已过，根据季节性规律，不排除因居民存款向理财“搬家”，导致当月住户存款余额下降的可能。4月份理财规模重回增长，也暗示了这种可能性。

“居民部门存款在近几年的4月份均会减少，具有季节性特征，但今年下滑幅度明显高于2022年，一个重要原因是居民储蓄意愿下滑，或因风险偏好回升、消费回升以及存款利率下降所致。”中信证券首席经济学家明明说。

民生银行首席经济学家温彬认为，4月居民存款减少1.2万亿元，同比多减4968亿元，主要是在资本市场和理财市场回暖背景下，居民储蓄有所分流。

招联金融首席研究员董希淼表示，随着资本市场稳定、理财产品净值回升，居民投资理财意愿逐步恢复，部分存款回流到资本市场、理财市场。近期黄金价格上涨较快，部分居民还加大了对与黄金相关的资产配置。同时，这也与一段时间来存款利率不断下行有关。

同时，王青还指出，伴随着二季度经济修复进程加快，居民消费支出有望进一步增加，银行理财市场也在逐步修复。短期内存款规模还将保持一定增速，但同比多增幅度有望逐步回落，存款余额同比增速将见顶回落。

(责编：罗知之、吕骞)
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