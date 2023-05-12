中央气象台：北方多地将有8至10级雷暴大风或冰雹天气
2023年05月12日10:21 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，预计5月12日14时至13日14时，河北中部和东北部、北京西北部和南部、天津南部、吉林中西部、辽宁西北部、山东北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；吉林中部、辽宁西部、河北中北部、北京西北部、天津南部、山东北部、四川南部、云南南部、广西东南部、广东西南部、海南岛等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-40毫米，局地可达50毫米以上。
预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。
专家提醒，政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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