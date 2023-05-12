人民网北京5月12日电 （黄盛）据中国人民银行日前发布的数据显示，2023年4月末社会融资规模存量为359.95万亿元，同比增长10%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为224.4万亿元，同比增长11.7%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.86万亿元，同比下降20.8%；委托贷款余额为11.33万亿元，同比增长3.6%；信托贷款余额为3.75万亿元，同比下降8.8%；未贴现的银行承兑汇票余额为3万亿元，同比增长6%；企业债券余额为31.49万亿元，同比增长0.6%；政府债券余额为62.47万亿元，同比增长13.5%；非金融企业境内股票余额为10.95万亿元，同比增长10.9%。

从结构看，4月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.3%，同比高0.9个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比低0.2个百分点；委托贷款余额占比3.1%，同比低0.2个百分点；信托贷款余额占比1%，同比低0.3个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比8.7%，同比低0.9个百分点；政府债券余额占比17.4%，同比高0.6个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比持平。

东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，4月新增社融同比多增2729亿，支撑月末社融存量同比增长10%。由于去年同期基数明显偏低，4月社融各分项普遍实现同比多增，仅企业债券融资和股票融资同比有所少增。其中，4月企业债券融资环比少增445亿，同比少增809亿，这主要受城投融资监管趋严，以及贷款利率偏低导致企业债券融资需求下降影响。

此外，中国人民银行数据显示，4月末，广义货币(M2)同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点；狭义货币(M1)同比增速较上月末高0.2个百分点，推动M1与M2剪刀差较上月收窄。王青认为，这一方面是由于去年同期大规模退税启动，退税资金直达企业存款账户，大幅推高M2增速；高基数效应下，今年4月M2增速下行属于正常波动。另一方面也是因为，4月新增信贷投放量下降较大，存款派生相应减少，也会带动M2增速下行。此外，4月财政存款同比大幅多增，也会对M2增速带来一定影响。不过，当前M2增速仍位于近7年以来的最高水平附近，这意味着从货币供应量角度看，金融推动经济回升力度较高；同时该指标也预示，当前我国物价水平偏低属于短期现象，后期持续陷入通缩的风险不大。

“4月住户部门存款减少1.2万亿元，主要原因是在资本市场和理财市场回暖背景下，居民储蓄有所分流；再加上4月份财政存款增加5028亿元，财政资金回笼制约了M2增长。”民生银行首席经济学家温彬认为，4月企业中长期贷款同比多增，票据融资同比少增说明金融机构持续增加对制造业、基础设施等领域的信贷投放，且结构不断优化。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经