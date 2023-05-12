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加快粮食产地烘干能力建设

本报记者 陈晨
2023年05月12日08:56 | 来源：光明日报
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原标题：加快粮食产地烘干能力建设

　　 本报北京5月11日电 记者陈晨从农业农村部获悉，近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、国家粮食和物资储备局等六部门联合印发《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》（以下简称《意见》），提出力争通过不太长的时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求。

　　 《意见》指出，粮食产地烘干是保障粮食品质、减少粮食产后灾后损失、确保粮食丰收到手的重要环节和关键措施，加快提升粮食产地烘干能力，对于保障国家粮食安全意义重大。

　　 《意见》提出，要坚持市场主导、政府扶持，科学规划、统筹推进，规范引领、科技支撑，绿色发展、保障安全的原则，优化粮食烘干能力布局，科学合理确定粮食烘干中心（点）建设布局和规模，构建烘干点与烘干中心相结合的粮食产地烘干体系；推进粮食烘干设施装备规范建设，分品种、分区域推广应用适宜的粮食烘干机与储粮仓；发展节能高效绿色技术与装备，加快研制新型热源和清洁能源机型，推进对现有粮食烘干机进行环保节能升级改造；提高烘干设施装备信息化水平，加快信息化技术与烘干储粮设施装备相融合；增强烘干作业服务能力，创新服务机制，提高设施装备的利用率和经营效益。

　　 《意见》要求，各有关部门要加强组织领导，强化政策扶持，完善公共服务，聚焦小麦、水稻、玉米、大豆等主要粮食作物生产的需要，全力推进粮食产地烘干能力建设，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，提升粮食产后处理保障服务水平，切实降低粮食产后灾后损失，支持粮食生产收储提质增效和促进农民增收，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给、全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。

(责编：杨曦、陈键)
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