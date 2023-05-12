5月11日，2023年ABB电气可持续发展主题活动于在厦门举行。本次会议的主题为“践行可持续发展，发展可持续”，活动通过主题演讲、项目落成、颁证仪式以及智慧园区走访，全方位展现ABB电气在中国的可持续发展成果以及实现绿色转型所需的创新技术和解决方案。

ABB集团电气全球总裁马腾表示：“ABB致力于用电气和自动化领域的领先技术，赋能更可持续和高效发展的未来。自2020年11月发布2030年可持续发展战略以来，我们在赋能低碳社会、保护自然资源、推动社会进步以及在整个价值链中构建诚信与透明文化等方面取得了持续进展。”

活动当日，ABB全球最大制造基地 - ABB厦门工业中心“碳中和”园区示范基地项目落成。ABB相关负责人介绍，该公司支持世界可持续发展，在全球多地相继启动“零排放愿景”项目。历时30个月，基于ABB数字化创新技术理念，应用ABB智慧能源管理、智慧储能集成方案、结合智慧楼宇系统、i-bus灯控系统、充电桩，实现源-网-荷-储精准调控，构建园区智慧微电网, 推进ABB厦门工业中心迈出“零排放愿景”的关键一步。该园区示范基地项目将成为智慧园区示范、新型电力系统需求侧响应示范、智慧微电网示范，通过屋顶光伏预计将实现50%电力的清洁能源替代，每年减少碳排放13,400吨。

ABB将可持续的理念贯穿始终，围绕绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链和绿色产品设计等主要内容，推动全面节能减排。ABB电气各工厂采取了部署清洁能源、搭建数字化能源管理系统、持续提升能源使用效率等多条实践路径。

“保护地球资源”做为ABB集团2030年可持续发展目标的重要一环，承诺将在2030年实现自身运营废弃物“零”填埋。厦门ABB低压电器设备有限公司与ABB新会低压开关有限公司实现了这一目标，分别于2022年10月和11月相继通过了废弃物零填埋“金级”UL认证。其中，厦门ABB低压获得的是ABB集团全球范围内的首张UL证书。

活动当日，位于厦门ABB开关有限公司的UniGear ZS1开关柜体机器人装配工作站实现量产，该机器人自动工作站实现了开关柜柜体的装配流程自动化， 无需人工参与， 即可将数十种物料拼装成完整柜体，使得开关柜的装配精度、一致性和质量稳定性达到新的高度。自动化和智能技术在制造领域的大规模应用，让企业实现了集约化管理，大幅度降低能耗的同时，提升产能与效益。

“ABB正在通过创新技术赋能低碳社会，帮助形成绿色低碳的生产生活方式。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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