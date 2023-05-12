本报记者 齐芳

原标题：首次！航空遥感系统获取山地冰川有效探测数据

作为我国第二次青藏高原综合科学考察研究和民用P波段合成孔径雷达（SAR）卫星科学论证计划的重要组成部分，近期，中科院青藏高原研究所、中科院空天信息创新研究院、中科院西北生态环境研究院、中科院精密测量科学与技术创新研究院以及武汉大学在青海省海北藏族自治州八一冰川地区组织实施冰川透视航空与地面联合科学实验。这是国际上首次开展基于航空平台的P/L/VHF三波段（P波段、L波段、甚高频段）雷达联合冰川探测实验。

本次实验3月20日启动，预计5月中旬结束。截至目前，已累计飞行11个架次，包括P/L波段层析成像和干涉成像飞行7个架次，VHF波段透视成像4个架次，获取有效数据4.6TB。同步开展了可见光和激光雷达对冰面的飞行观测，以及冰面机载仪器定标、探地雷达冰川厚度测量、超长视距三维激光点云成像等工作。

基于已获取数据初步分析表明，P波段和L波段合成孔径雷达（SAR）三维重建结果能够反映冰川表面高程的变化趋势，与航空三维激光雷达和地面勘测结果基本一致；VHF数据则提供了清晰的冰川剖面图，能够清晰反映出冰面与大气、冰川与基岩的界面线，以及位于冰芯钻孔深度80米处的人工放置的电性异常体，剖面解释的深度与地面探测结果基本吻合。

据介绍，上述初步研究结果表明，实验初步验证了对冰川特征的全面观测技术并获取了有效数据，同时验证了P/L/VHF波段联合实验的可行性。专家表示，本次实验对解决冰川厚度遥感监测难题、突破冰储量估算瓶颈、引领下一代冰冻圈遥感技术具有重大意义。

(责编：杨曦、陈键)

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