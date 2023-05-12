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中方呼吁促进全球粮食安全合作

2023年05月12日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：中方呼吁促进全球粮食安全合作

　　 新华社联合国5月10日电 中国常驻联合国副代表戴兵10日说，国际社会应充分利用“联合国粮食系统2023盘点时刻”会议契机，促进全球粮食安全合作，加快落实可持续发展目标。

　　 戴兵当天在“联合国粮食系统2023盘点时刻”会议吹风会上表示，各方应将促进粮食安全置于国际议程的优先位置，充分发挥联合国粮农机构作用，加强二十国集团、金砖国家、上合组织等多边框架下的协调，形成应对危机、促进行动的强大合力。

　　 戴兵强调，各方应积极推动贸易自由化和投资便利化，取消不合理的贸易限制，推动构建更加公平的农业贸易秩序，同时减少粮食损失和浪费，提高粮食供应可及性，打造安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的供应链体系。

　　 戴兵说，各方要加大农业科技创新合作，加快生物技术、数字技术等转移应用和知识分享，让科技成果为更多人所及所享；应支持联合国在全球发展合作中发挥统筹协调作用，全面落实联合国粮食系统峰会重要成果，深化南北、南南及三方合作，共同推动粮食安全、农村发展和减贫事业。

　　 戴兵表示，中国愿同各方一道，积极参与“联合国粮食系统2023盘点时刻”会议筹备工作，深化共建“一带一路”和全球发展倡议等框架下的减贫和粮农合作，共同建设没有贫困和饥饿的美好家园。

　　 据联合国发布的信息，“联合国粮食系统2023盘点时刻”会议计划于今年7月24日至26日在意大利罗马举行，是2021年联合国粮食系统峰会举办之后的首次全球后续行动。

(责编：杨曦、陈键)
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